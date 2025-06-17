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台江國家公園護抱卵母蟹安全入海 7月起3梯次交管

2025/6/17 18:34（6/17 19:51 更新）
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台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林擁有台灣最大兇狠圓軸蟹族群，每年6月至11月為降海釋幼繁殖季，圖為抱卵雌蟹。台江國家公園管理處呼籲民眾於陸蟹繁殖季避免開車前往海岸地區道路。（台江國家公園管理處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月17日
台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林擁有台灣最大兇狠圓軸蟹族群，每年6月至11月為降海釋幼繁殖季，圖為抱卵雌蟹。台江國家公園管理處呼籲民眾於陸蟹繁殖季避免開車前往海岸地區道路。（台江國家公園管理處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月17日
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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園內陸蟹熱點，每年6月至11月為抱卵母蟹降海釋幼繁殖季，台江國家公園管理處將於7月至9月共規劃3梯次護蟹交通管制。

內政部國家公園署台江國家公園管理處（簡稱台江處）今天發布新聞稿指出，安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林擁有台灣最大兇狠圓軸蟹族群，每年6月至11月為降海釋幼繁殖季，今年委託台灣濕地保護聯盟辦理陸蟹公民科學家保育行動計畫，將於7月至9月進行護蟹交通管制工作。

台江處指出，護蟹交通管制範圍位於台江國家公園內青草崙堤防防汛道路，自與城西街三段1105巷交會處至青草崙海巡哨所間約2公里路段，參考近年陸蟹公民科學家計畫調查結果及建議，規劃3梯次交管，分別為7月10日至14日、8月9日至13日、9月8日至10日，時間皆為晚間6時30分至9時30分。

台江處指出，交管期間除相關必要公務、災害防救及特殊情形外，禁止任何機動車輛進入管制區，因管制區周邊也有少量陸蟹遷徙，呼籲民眾如非必要應避免前往。

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台江處指出，民眾如有徒步進入管制區需求，車輛建議停放於原水多多樂園前停車場；此外，陸蟹遷徙熱區設有徒步管制區，民眾如須進入徒步管制區，應遵守管制規範，以減輕對陸蟹遷徙釋幼影響。

台江處指出，除交管外，並將安排護蟹志工於繁殖季進行調查及巡護，並結合內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊共同巡守陸蟹熱點，呼籲民眾於陸蟹繁殖季避免開車前往海岸地區道路，讓路即是守護，幫助陸蟹媽媽順利誕下寶寶。（編輯：陳仁華）1140617

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