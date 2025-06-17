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張育成因傷缺陣期間 林澤彬鞏固悍將中線防區

2025/6/17 19:32
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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職富邦悍將隊強打張育成因傷勢10日再下二軍，總教練陳金鋒表示，張育成恢復狀況比上週好，也提到林澤彬在張育成缺席期間，無論守備、打擊都有表現，並稱職鞏固中線防區。

悍將強打張育成4月中撲壘左肩受傷，休息復健1個多月後，5月底在二軍出賽，6月1日回到一軍陣容，但3日再度出賽後，右手肘不適，10日再下二軍休養。

悍將總教練陳金鋒今天賽前受訪表示，張育成復原狀況比上週好，目前打擊的進度比較快，傳球比較慢，是否有歸隊時間點，還是要看恢復狀況才能評估。

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林澤彬在張育成缺陣期間把關游擊防區，陳金鋒表示，林澤彬過去比較浮動，沒有這麼穩定，今年在心態上更沉穩，無論打擊、守備都有表現，特別是游擊守備帶給球隊很多幫助，在張育成不在的這段時間，幫助球隊鞏固中線。

對於棒次的更動，陳金鋒則表示，林澤彬過去比較少在一軍連續出賽這麼多場次，有時候身體疲勞、狀況下滑，就會調整棒次。（編輯：龍柏安）1140617

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