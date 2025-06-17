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茶改場用破壁速萃技術 強化國產茶飲原料競爭力

2025/6/17 18:10
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）農業部茶及飲料作物改良場針對國產飲料作物產製過程，運用新型的破壁速萃技術，可提升萃取效率與品質，並降低生產成本，強化國產茶飲原料於市場競爭優勢。

茶改場今天舉行記者會，介紹透過破壁（破壞細胞壁）速萃技術，可去除傳統茶飲製程的不良雜異味及提升萃取效率與品質，同時降低生產成本，有效強化國產原料於市場競爭優勢。

茶改場場長蘇宗振說，為提升國產茶葉利用率，茶改場112年已推出速萃調飲茶新型加工技術及原料，於茶葉加工流程中導入「濕裁切技術」，可有效提高茶胺酸、還原糖等成分萃取率，且茶湯顏色穩定滋味甘甜，並能降低樣品乾式粉碎裁切所造成的損耗20%以上。

蘇宗振說，以「濕裁切技術」搭配新研發的「破壁技術」，除可應用於茶葉加工外，更可擴及薄荷、洛神葵等許多香草或水果的飲料作物，經由新型技術處理的原料，具有更高的成分萃取效率及更佳的感官品質，例如洛神花茶，以往在烘乾過程中，洛神花的顏色會變暗，破壁技術能讓洛神花保有天然的粉紅色，且花青素會比傳統製程提高3倍。

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蘇宗振說，年輕族群飲茶多半以健康、特色、便利性等為主要訴求，目前大多數的茶飲原料都是進口，透過破壁速萃技術，將可開發出低成本、多樣化的國產茶飲原料，例如用白米就可做出玄米茶，蕎麥也可變成用喝的茶飲原料，無論是鎖定於精品的原葉茶樣，抑或是大眾化的商用茶樣，新型態的速萃茶飲原料，都可推廣至手搖飲或罐裝茶飲等業者，目前已將相關技術授權給國內6家業者。

茶改場說，新式茶飲原料加工技術屬於非專屬授權，有興趣的業者可與茶改場聯繫，了解更多技術細節與產品開發。（編輯：李亨山）1140617

蘇宗振
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