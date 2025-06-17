陳傑憲林安可狀況漸恢復 續休息備戰19日起4連戰

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（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職統一7-ELEVEn獅隊上半季爭冠關鍵期有傷兵，總教練林岳平表示，陳傑憲手部不適、林安可大腿緊繃的狀況都有恢復，還是會讓他們休息，迎接19日起4連戰，名單內都是要征戰的球員。

獅隊上半季爭冠關鍵期，二壘手林靖凱左膝內側半月板破裂動刀，預估復健期約需6個月、本季提前報銷；陳傑憲先前出賽回壘左手腕撐地造成不適，林安可右後大腿緊繃，兩人15日比賽休兵，今天在新莊棒球場與富邦悍將比賽也不會先發。

獅隊總教練林岳平表示，陳傑憲手腕狀況有恢復，但還是按照計畫今天休息，希望透過休息快速恢復，迎接19日起的4連戰。

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林岳平提到，林安可恢復的狀況更好，但還是採取保守方式讓他休息沒排入先發，林安可比賽後半段可以代打，陳傑憲則以代跑、守備為主，今天也先不會打擊。

被問起上半季爭冠關鍵期出現傷兵，會不會有考量其他替補人選，林岳平表示，就是現有名單人員出賽，這個陣形15日也完成一場比賽，休息對球員恢復幫助更大，「名單內就是我們要征戰球員，無論是誰都要勝任。」（編輯：林恕暉）1140617