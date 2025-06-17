鍾允華1分差登板對詹子賢很緊張 陳傑憲鼓勵大膽投
2025/6/17 18:44（6/17 19:21 更新）
（中央社記者謝靜雯新北17日電）中職統一獅隊15日1分領先局面，讓新秀投手鍾允華登板，首名打者就對強打詹子賢投出保送，鍾允華坦言緊張，留下壘上有人局面也自責，退場後陳傑憲鼓勵他「大膽攻擊好球帶」。
鍾允華是統一7-ELEVEn獅隊去年第3輪選進投手，今年首度獲得出賽機會，12日一軍初登板投後援投0.1局無失分，15日與中信兄弟比賽，8局上獅隊1分領先局面，換上鍾允華登板中繼，先保送詹子賢，接著黃韋盛短打，黃韋盛選擇封殺二壘跑者，1人出局後再被敲出安打退場，留下一、三壘有人局面。
獅隊換上王鏡銘接手登板，雖再投出保送、但接著連抓2個出局數、穩守不失分；鍾允華紀錄上投0.1局無失分、拿下中職生涯首次中繼成功。
獅隊總教練林岳平今天賽前受訪解釋，那個時間點有鍾允華和王鏡銘兩個選項，如果王鏡銘先上、有狀況後面沒有後防，所以選擇讓年輕的鍾允華上，給他一個乾淨的局面，比較不好的部分是面對首名打者就投出保送。
鍾允華表示，知道15日比賽隨時有可能登板、也有準備，但沒有想到是在後半段局數、1分領先的局面，登板很緊張，首名打者又是前一天開轟的詹子賢、壓力不小，留下壘上有人的局面很自責，覺得是自己丟倒的，王鏡銘的經驗很好、值得學習。
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鍾允華表示，退場之後教練、陣中學長像陳傑憲等人都有鼓勵他，大膽進攻好球帶、不要怕被打。
鍾允華和哥哥鍾少華時常保持聯絡，鍾少華今年透過中職新人測試會被推薦獲得選秀資格，鍾允華表示，平時會和哥哥分享球隊的訓練方式和環境，從小到大打球兄弟沒有對決過，如果有機會期待職棒場上投打對決。（編輯：方沛清）1140617
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