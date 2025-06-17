前立委陳歐珀涉貪羈押禁見 高院駁回抗告確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北17日電）民進黨前立委陳歐珀涉於立委任內收受不正利益護航業者，台北地院認定涉犯重罪，有逃亡及勾串之虞，裁准羈押禁見。陳歐珀不服提抗告，台灣高等法院今天駁回而確定。

台北地院4日指出，陳歐珀經訊問後否認犯行，依被告供述、羈押聲請書所載各項證據及卷附證據資料，足認涉犯貪污治罪條例職務上行為收受賄賂及不正利益罪、財產來源不明罪、洗錢罪犯罪嫌疑重大。

台北地院指出，陳男涉犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，趨吉避凶為人的本性，伴隨有高度逃亡之虞，且觀看卷內陳男出入境紀錄，確實頻繁，有相當理由足認有逃亡之虞。

台北地院表示，陳男否認犯罪，並有事實足認有滅證及串供之虞，考量現今通訊軟體種類繁多，聯繫管道發達，若僅命具保或限制住居等侵害較小手段，不足確保後續偵查、審判或執行程序順利進行。因此於6月4日起羈押2個月，並禁止接見、通信。

台灣高等法院今天指出，合議庭審理後，認定原審台北地院裁定並無違誤或不當。陳歐珀提起抗告主張其不符合羈押要件、原裁定理由不備等語，均不可採。本件抗告無理由，予以駁回而確定。

全案因由，檢廉獲報，陳歐珀在民國105年至109年立委任內期間，涉嫌收受聯興國際物流公司不正利益或賄賂，藉其立委職權，以召開協調會、公開質詢等方式，提出多件法案或修正法案以護航業者。

透過 Google News 追蹤中央社

檢廉掌握，民國107年間，一艘貨輪停靠基隆港，不慎撞上聯興公司貨櫃與機具，導致業者蒙受重大損害，因當時商港法未把私人貨運公司列為管理範圍，聯興公司因而請託時任立委陳歐珀協助。

台北地檢署3日指揮廉政署執行搜索陳歐珀、聯興物流時任負責人洪姓男子等人的住居所與公司等地，並約談陳歐珀等人；檢察官4日向台北地院聲請羈押禁見陳歐珀獲准。（編輯：蕭博文）1140617