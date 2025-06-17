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台積電拉尾盤 台股終場上漲161點收22211點

2025/6/17 13:58（6/17 14:14 更新）
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台股17日加權指數終場收在22211.59點，上漲161.69點。（中央社檔案照片）
台股17日加權指數終場收在22211.59點，上漲161.69點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北17日電）台股今天盤中最高漲逾280點達22331.69點，權值股及矽光子概念股表現強勢，尾盤台積電大單敲進拉抬，加權指數終場收在22211.59點，上漲161.69點，漲幅0.73%，未能站穩22300點與年線22294點，成交值放大至新台幣3622.57億元。

電子類股指數收高1.1%，金融類股指數下跌0.26%。非電金族群以塑膠類股表現較弱勢，終場下挫3.91%；代表中小型股的櫃買指數收低0.02%。

權值股台積電終場上漲1.95%，收在1045元；聯發科走揚1.59%，收1275元；鴻海開高震盪走低，收在平盤155元。

矽光子概念股穎崴強彈6.47%，以1235元作收；辛耘上漲3.77%，收在330元；華星光走揚2.96%，收191.5元。

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千元以上高價股多數走揚，股王信驊收在4600元，上漲0.33%；股后世芯-KY收2815元，勁揚6.83%。

富邦投顧指出，外傳伊朗希望和緩與以色列的緊張關係，加上歐盟準備有條件接受美國10%對等關稅，有助於台股今天反彈，伺機挑戰上方年線。（編輯：楊蘭軒）1140617

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