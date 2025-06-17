民間投資公共建設商機看旺 財部估今年衝1700億元

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（中央社記者張璦台北17日電）地方政府規劃打造體育場巨蛋，點火運動設施商機。財政部今天表示，7月登場的民間參與公共建設招商大會，將釋出桃園中壢體育園區、台南運動藝文休閒園區等體育設施大案，預估民間投資規模分別為新台幣330億元、235億元，備受市場關注。

財政部預估，今年全年民間投資公共建設案件的總投資金額，有機會達1700億元，包含下半年大型壽險業者投資物流中心大案等。

為拓展民間參與公共建設投資契機，財政部推動促參司長張素珍今天在例行記者會表示，財政部將於7月4日在台北南港展覽館二館，舉辦114年度民間參與公共建設招商大會，且配合行政院「兆元投資國家發展方案」，這次大會也邀請金融機構與保險業者參與，盼共同投入國家重大建設。

張素珍指出，公共建設投資商機持續看旺，財政部匯集中央及地方機關預計在今年下半年及115年上半年公告招商的案源，一共有105件，預估可吸引民間投資金額高達2364億元，創歷來招商大會釋出案件數、民間投資金額的最高紀錄。

張素珍指出，這次招商大會所釋出案源，涵蓋運動、長期照顧、社會住宅、綠能設施、農業及資源循環再利用等多元領域，前3大公建類別為運動設施16件、交通建設10件、環境污染防治設施6件，包含具穩定收益性的案源，吸引金融業資金活水投入。

她說明，這次招商大會民投金額最大案，為桃園市中壢體育園區興建營運移轉案，預計民投金額330億元；第2大案為台南市運動藝文休閒園區BOT案，預估民投金額235億元。

同時，台中市水湳轉運中心興建營運移轉（ROT）及新建營運移轉（BOT）案、高雄市鳥松區山水段運動休閒專用區土地公辦都更案，預估民投金額均超過170億元，分居本次招商大會的第3、4大案；第5大案為交通部台北市安東街土地開發案，預計民投金額近112億元。

談及今年招商成績，張素珍表示，今年截至6月15日止，全國各機關完成與民間機構簽訂投資契約案件共51件，總投資金額達468億元。其中，依「促進民間參與公共建設法」辦理案件26件，投資金額約11億元；依其他法令辦理案件25件，投資金額約457億元。

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促參司進一步指出，目前議約中的促參案及其他法令案件共32件，合計約964億元，包含下半年大型壽險業者投資物流中心大案等，今年全年總投資金額有望上看1700億元，顯示民間參與已成為台灣公共建設推動的重要力量。

此外，第23屆「民間參與公共建設金擘獎」徵件作業已截止收件，今年有政府團隊10件及民間團隊13件提出申請，合計23件案件角逐殊榮，展現各界對提升政府效能與公共價值的高度重視與積極投入；所有申請案件目前已進入初評階段，預計今年7月公布入圍名單。（編輯：張良知）1140617