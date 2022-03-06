竹市香山濕地大批候鳥停棲 賞蟹步道變賞鷗熱點

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新竹市香山濕地賞蟹步道為北部賞蟹重要據點，因應漲潮步道暫時關閉，反而吸引大批北返候鳥停棲，讓賞蟹步道成為賞鳥好去處。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月6日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）新竹市香山濕地賞蟹步道為北部賞蟹重要據點，因應漲潮步道暫時關閉，反而吸引大批北返候鳥停棲，讓賞蟹步道變身「賞鷗」熱點，民眾可近距離觀察候鳥。

根據新竹市政府今天發布的新聞稿，市長林智堅表示，香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，過去在國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環，記錄鳥種約500多種。

他說，近年市府努力讓香山濕地棲地還原，清除人為種植的紅樹林400多公頃，復育魚、蝦、蟹與貝類豐富，吸引許多候鳥飛來度冬，並設置沿岸環境教育及金城湖賞鳥平台、海山漁港觀海平台、停車場、賞蟹步道、生態館等服務設施，提供民眾安全舒適的生態體驗環境。

市府產業發展處指出，近期造訪賞蟹步道的黑尾鷗，是東亞遷徙線上的長嘴海鷗，多在俄羅斯和日本繁殖，度冬才會飛抵台灣，成鳥翅膀為黑色、嘴喙尖端黑紅相間，喜歡成群飛翔及停棲。

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產發處表示，香山濕地也可見大杓鷸、中杓鷸、赤足鷸、鐵嘴鴴、東方環頸鴴、黑面琵鷺、白琵鷺、大白鷺、小白鷺等鳥類；另在金城湖水域則可見尖尾鴨、琵嘴鴨、翻石鷸、灰斑鴴、小水鴨、反嘴鴴、赤頸鴨等候鳥，都是賞鳥好去處。

產發處指出，今年已觀察到3隻白琵鷺及6隻黑面琵鷺在香山濕地度冬，香山濕地紅樹林清除後，少了林木阻擋，提供遊客開闊的視野，邀請民眾到訪香山濕地賞蟹步道、金城湖，一起賞蟹、賞鳥及日落美景。（編輯：陳仁華）1110306