小琉球母龜產卵數創新高 海保署籲遊客勿騷擾

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每年5至10月是綠蠵龜產卵季節，其中又以7、8月是高峰，海洋委員會海洋保育署28日表示，今年在小琉球產卵母龜創歷史新高，也提醒民眾進行海域遊憩活動時，切勿騷擾或傷害綠蠵龜。（海洋委員會海洋保育署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月28日

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）每年7、8月是保育類綠蠵龜產卵季，海保署今天表示，今年在小琉球產卵母龜創歷史新高，但近期遊客暴增，提醒民眾進行海域遊憩活動時，切勿騷擾或傷害，以免觸法。

每年5至10月是綠蠵龜產卵季節，其中又以7、8月是高峰。為避免遊客干擾或傷害海龜，讓稚龜順利回到大海，海洋保育署今年委託國立海洋生物博物館團隊在卵窩周圍沙灘架設「請勿觸摸、避免踩踏」警示牌，並提醒民眾進行各項海域遊憩活動，切勿騷擾或傷害保育類綠蠵龜、產卵行為、稚龜孵化等，以免觸法。

海保署今天下午新聞稿指出，琉球嶼島上有7處沙灘，分別是中澳、魚埕尾、龍蝦洞、蛤板灣、杉福生態廊道、肚仔坪及美人洞等，歷年海龜上岸產卵沙灘多在肚仔坪和蛤板灣，但至7月底已有8頭母龜上岸產卵紀錄，且產下15窩卵，創歷年新高。今年中澳沙灘為母龜較青睞沙灘，已有8窩卵窩，顯示琉球嶼是台灣綠蠵龜重要產卵棲地。

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海保署呼籲，遊客盡量減少夜間沙灘活動，避免使用強燈照射；當地業者在黃昏後也應將沙灘上立槳板、獨木舟等物品移開，以創造開闊沙灘，供海龜尋找適合產卵地，一起創造友善海龜的環境，維繫海龜族群的永續。

由於海龜為海洋保育類野生動物，海保署也提醒，依據野生動物保育法，不得任意騷擾、獵捕、宰殺或為其他利用，違者恐將面臨對應刑責。（編輯：黃世雅）1110728