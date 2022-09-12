生態薪水增納台灣黑熊 最高年領16萬元

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）林務局今天宣布，「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」新增台灣黑熊為生態服務給付對象，包含巡護監測給付、拍攝到影像獎勵金，最多年領新台幣16萬元，10月上路。

行政院農業委員會林務局舉行「瀕危物種及重要棲地生態服務給付（生態薪水）推動方案」成果發表記者會，農委會主委陳吉仲特地出席肯定。林務局說明，今年10月即可上路。

林務局指出，台灣黑熊生態服務給付包含社區巡護監測、入侵自主通報兩部分獎勵。其中巡護監測給付由在地部落社區成立巡守隊，巡守黑熊潛在棲地、通報違法獵具與野生動物誤中陷阱、協助宣導老舊陷阱套索更換為精準式陷阱、協助保育宣導，每年每隊核發最高6萬元獎勵金。

其次，若巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以2次為限。林務局表示，換言之，一年最多可支領生態薪水16萬元。

林務局說明，歷經貢寮水梯田、水雉、石虎導入農田生態維護勞務補貼的多年後，110年開始正式推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，包含兩大給付標的。

首先是「瀕危物種」，針對石虎、草鴞、水獺與水雉4個物種。其次是「重要棲地」，則是針對水田、水梯田、陸上魚塭、私有保安林4個重要棲地型態。

林務局統計，110年計有新北市、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣等9 縣市政府投入，111年屏東縣也加入執行草鴞生態服務給付。以上共10縣市。

合計110年全國有63個鄉鎮、65個社區、超過1700名民眾透過生態服務給付計畫參與保育工作；其中包括553公頃的農地與棲地以友善環境方式耕作管理，247處棲地進一步進行改善營造。

林務局並說，給付方案所架設的自動相機，成功在其中201個參與方案的農田或社區監測到石虎等瀕危物種，成果具體可見在地居民與社區對與野生動物為鄰，已逐漸由抗拒轉為欣喜，並產生榮譽感。

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林務局告訴中央社記者，10月起新增台灣黑熊後，將有14縣市投入；保育台灣黑熊適用的縣市有13個，不含前述金門縣，但增加桃園市、新竹縣、嘉義縣及台東縣4縣市。

陳吉仲說，他自己投入生態價值研究時也研究過櫻花鉤吻鮭、黑面琵鷺，呼籲還沒參與生態薪水的縣市，可提出申請；目前生態薪水整體預算約1億多、快2億元，他會再向行政院爭取更多預算。（編輯：管中維）1110912