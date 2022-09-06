守護寄居蟹設「房屋仲介所」 椰子蟹也現身找殼

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）寄居蟹不會自行產生螺殼，需不斷向外尋找，但隨海岸開發，想在自然環境下找到適合的殼格外困難。民間團體為寄居蟹設置「房屋仲介所」，努力收集螺殼，讓有需要的寄居蟹取用。

全世界約有1100多種的寄居蟹，在台灣就曾記錄到135種，其中最常見的則是皺紋陸寄居蟹（Coenobita rugosus）、凹足陸寄居蟹（C. cavipes），及短掌陸寄居蟹（C. brevimanus）。

寄居蟹成長過程中，不會自己產生螺殼，需不斷更換更大的螺殼，但隨著海岸開發、觀光發展下，寄居蟹想在自然環境下找到適合的殼，格外困難。

海洋保育署今天發布新聞稿表示，宜蘭縣無尾港文教促進會及台東縣自然與人文學會今年參與海洋保育署的海洋保育在地守護計畫，為寄居蟹設置「房屋仲介所」，鼓勵商店及餐廳提供螺殼，再協助放置到寄居蟹常出沒地點，讓寄居蟹換殼。

宜蘭縣無尾港文教促進會也組成寄居蟹巡守志工隊，今年3月至6月至蘇澳漁業資源保育區進行調查，共發現171隻次的寄居蟹個體，其中單次調查中，最高數量達36隻，也帶領宜蘭縣岳明國小學生認識寄居蟹，讓在地守護向下扎根。

此外，墾丁也有長期關注寄居蟹的寄居蟹媽媽黃淑凰在努力收集螺殼，放回海岸，讓有需要的寄居蟹取用。長期投入寄居蟹研究的博士許嘉軒說，雖然針對投放螺殼對寄居蟹的生態影響少有相關研究，但把螺殼放回大自然絕對是利大於弊。

許嘉軒也與在地社區及志工共同執行調查計畫，在綠島發現陸寄居蟹的熱點棲地，意外發現3隻保育類動物椰子蟹蹤跡。

長期投入寄居蟹研究的博士許嘉軒與在地社區及志工共同執行調查計畫，在綠島發現陸寄居蟹的熱點棲地，意外發現3隻保育類動物椰子蟹蹤跡。（海洋保育署提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月6日

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椰子蟹屬於海洋性陸蟹一種，與其他陸蟹一樣，都必須降海繁衍後代，而鮮為人知的是，椰子蟹在胸甲長到1公分前，也是跟寄居蟹一樣背著螺殼，將成長到腹部硬化後，才不需要背螺殼。

海保署呼籲民眾，如果家裡有收集的螺殼、吃過的螺殼，都歡迎拿去海灘還給大自然，或是聯絡守護寄居蟹的團體。夏季是旅遊旺季，也是寄居蟹活躍季節，也不可肆意抓走寄居蟹或是購買。（編輯：張芷瑄）1110906