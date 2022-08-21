韓國創新發明大賽台灣奪第一 可分解瓶蓋吸睛

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）2022年韓國WiC世界創新發明大賽，今天傳回捷報，台灣共獲28金、6銀、3銅，拿下國際第一。高雄科大師生設計可以讓寄居蟹居住的可分解瓶蓋，成為今年最吸睛的作品之一。

中華創新發明學會今天發布新聞稿表示，2022年第8屆韓國WiC世界創新發明大賽，來自韓國、加拿大、馬來西亞、印尼、菲律賓、台灣、泰國、土耳其等12個國家，243件作品參加，台灣代表團今年有51件作品參賽，最後拿到28金、6銀、3銅，總成績排名國際第一的好成績。

今年最吸睛的作品之一，是來自國立高雄科技大學創新創業教育中心老師陳建志，帶領跨領域學生曾詠婷、李品諳、王子轅、柯永誠共同創作「可分解熱塑性澱粉塑料瓶蓋」，團隊以可分解的澱粉塑料，設計出內部螺旋形狀的瓶蓋，在瓶蓋完全分解前，可以成為寄居蟹的家。

瓶蓋還使用可食用防水臘模，即使海鳥誤食也不會因無法分解死亡，發明獲金牌及專利肯定。陳建志說，設計想法來自遊客將沙灘上的貝殼撿走，導致寄居蟹沒有貝殼可住，只能住瓶蓋，但是這樣會讓寄居蟹壽命減短，導致寄居蟹死亡。期望透過可分解熱塑性瓶蓋，讓更多人重視生態保育。

電動車的電池問題一直備受矚目，事實上，電動車衍生的車用鋰電池是未來趨勢，也是環保大災難。大葉大學工學院院長、環境工程學系教授李清華帶領碩士生黃于睿、施辰宣開發「廢車用鋰電池回收技術」。

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團隊使用濕法冶金方法，可回收廢三元鋰電池中的有價金屬，包含鋰、鋁、鈷、鎳、錳、銅等，可讓廢車電池裡的有價金屬成為循環經濟，避免環境污染，這次不僅拿到金牌，也獲科技部研究計畫補助，專利申請中。

這次獲得金牌肯定的作品，還有樹德科技大學陳文亮師生的「組合式餐具組」、亞東科技大學閆嬰紅師生團隊「心之所向-結構式互動立體繪本」。國立中興大學蔡孟勳師生團隊「桌球競技選手壓力檢測智慧系統」，宏國德霖科技大學劉緯武師生團隊，「組合式可調整醒酒速度與溫度快速醒酒器」等。（編輯：李亨山）1110821