東京發明展台獲國際第一 小四生設計防撞帽摘金

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（中央社記者許秩維台北15日電）2022日本東京創新天才國際發明展今天揭曉成績，台灣代表團獲21金25銀3銅，總成績排國際第一，小四學生葉倖綺發明防撞帽，拿下發明展金牌。

中華創新發明學會發布新聞稿指出，日本東京創新天才國際發明展因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年採線上辦理，美國、加拿大、韓國、中國、泰國等國共170多件作品參加，台灣代表團有66件作品參賽，最後獲得21金、25銀、3銅，總成績排國際第一。

這次年紀最小的金牌獎得主，是來自台中市大里區內新國小四年級學生葉倖綺，她的阿公曾是國際發明展得獎人。

葉倖綺在家時，看到剛學走路的弟弟，因不穩常跌倒或撞到家具邊角，為解決碰撞意外，與阿公討論並在阿公引導下，發明「軟性帽體結構」，利用PU或EVA等軟性材料為帽體，並手工縫製綿質帽，拿下發明展金牌。

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台灣大學化學工程系師生團隊有感於人口老化，研發「氣相製程創建多功能骨組織修復裝置」，同樣拿下發明展金牌。

台大化工系教授陳賢燁表示，許多長者面臨關節組織退化的問題，團隊研發仿軟骨及硬骨組織的3D多孔組織工程支架，並利用製程特性包覆生長因子、幹細胞等多種生物功能性分子，使產品具多種組織修補功能，可提供軟骨和硬骨退化治療的新選擇，並獲得多國專利。（編輯：管中維）1110515