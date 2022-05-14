奪珠寶奧斯卡銅牌 鄭又嶧盼用特色元素介紹台灣

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台灣珠寶設計師鄭又嶧今年2月在被稱為英國珠寶界「奧斯卡獎」的金匠工藝與設計大賽中，以懷錶設計作品獲得銅牌獎。（鄭又嶧提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月14日

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（中央社記者蘇木春台中14日電）來自台灣的珠寶設計師鄭又嶧，今年在英國珠寶界「奧斯卡獎」的金匠工藝與設計大賽中拿下銅牌，他從小在霸凌下長大，透過藝術重生，希望用台灣元素持續在國際發光發熱。

今年32歲的鄭又嶧，復興美工畢業後，大學就讀東海大學美術系，接著到倫敦藝術大學時尚珠寶系進修，目前在英國銀匠珠寶培訓中心Bishopsland Educational Trust擔任獨立珠寶以及銀匠設計師。

鄭又嶧今年2月在被稱為英國珠寶界「奧斯卡獎」的金匠工藝與設計大賽中，在平面設計稿中的留下你的印記Make your mark項目，以懷錶設計作品獲得銅牌獎，但銀牌與金牌都是從缺。

來自台灣的珠寶設計師鄭又嶧今年在英國珠寶界「奧斯卡獎」的金匠工藝與設計大賽中拿下銅牌，目前在英國銀匠珠寶培訓中心擔任獨立珠寶以及銀匠設計師。（鄭又嶧提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月14日

鄭又嶧接受中央社越洋電話訪問時表示，這個大賽在英國是屬於殿堂級別，要與英國貴金屬相關產業競爭，因此很多設計師都想要在這裡留名。台灣以往很少有人在這個比賽得獎，獲獎非常開心，但這樣的成績他認為還不夠，希望未來能夠在英國成立自己的珠寶品牌。

但看似光鮮亮麗的珠寶設計師外表下，提到從事藝術創作的原因，鄭又嶧略感低落地說：「我其實是被霸凌長大的小孩！」就讀國中時對藝術繪畫有極大興趣，也喜歡做手工藝品及彈琴。在當時「學科」才是最重要的升學管道，因為功課不理想，常常被同學看不起霸凌。

鄭又嶧說，還好當時國中有美工技藝班，放學後復興美工的老師到學校教畫畫，感謝他的父母支持學畫，讓他在全國賽得獎，接著進入復興美工就讀，走上藝術之路。

就讀東海大學美術系時，鄭又嶧非常喜歡雕塑藝術，更發現可以從雕塑去研究珠寶，以珠寶作為畢業作品。大學畢業後擔任珠寶設計助理工作，也進修服裝設計與花藝，充實設計靈感。

「歐洲是藝術重要的發源地之一！」鄭又嶧說，大學畢業後就嚮往到英國學習時尚珠寶，在台灣工作多年累積實力後，便前往英國圓夢，但他發現，現實與想像的不一樣。

鄭又嶧表示，原本以為時尚珠寶就是一般人認知，金光閃閃、亮眼的飾品設計，到當地才發現，珠寶不僅止於貴金屬或寶石，日常生活中的任何物品，甚至是回收物，也可以是時尚珠寶的一部分，加上學習模式不同，讓他一度在黑暗中摸索。

他指出，台灣藝術教育中，教師要評圖時只在意成品、設計理念等，但在英國，是作品從一開始到結束，必須提供製作過程與想法，例如做一個命名「會流淚的珠寶」要探討人有什麼情緒、心理甚至人體構造，經過繁瑣的解構過程，讓他花一段時間才適應。

也因為開放式的創作過程，加上具有東方文化的優勢，讓鄭又嶧走出另一片天。他說，國外支持創作、文化包容度也非常高，對西方世界來說，東方文化具有特別地吸引力，讓文化隔閡扭轉成優勢。

鄭又嶧說，他創作常以亞洲文化為基底，融合西方文化。外國人對台灣很陌生，很多人曾聽過台灣，但不知道位置，他便覺得有股使命感，希望透過作品呈現台灣文化。

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至於作品中呈現的台灣文化，鄭又嶧表示，他特別喜愛客家文化，利用鮮豔的客家花布創作，以及台灣獨特的原住民文化，這些元素都相當鮮明強烈，希望未來能用更多台灣元素，在國際舞台上發光發熱，「告訴大家我來自台灣」。

英國金匠工藝與設計大賽Goldsmiths' Craft & Design Council Awards成立於1908年，被稱為珠寶界的奧斯卡。今年大賽主要獎項共有33個，並劃分為平面設計稿、成品設計、成品工藝、成品設計與工藝等4大類，參加者必須是在英國從事設計或使用貴金屬、寶石和其他相關材料的創作者。（編輯：郭諭儒）1110514

珠寶設計師鄭又嶧今年在英國珠寶界「奧斯卡獎」的金匠工藝與設計大賽中拿下銅牌，他說，希望透過作品呈現台灣文化，也希望未來能用更多台灣元素，在國際舞台上發光發熱，「告訴大家我來自台灣」。（鄭又嶧提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月14日