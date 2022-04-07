玩團屁孩奪葛萊美 李政瀚搖滾靈魂掛商業頭腦【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣設計師李政瀚（左）、于薇以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的專輯「八歌浪Pakelang」獲得第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。兩人在後台展現年輕人作風，不願正經拍照。（李政瀚提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年4月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）「我小屁孩時期都在玩樂團」，35歲的李政瀚如今以設計師的身分拿下台灣首座葛萊美獎。他在中央社專訪時身兼藝術家分享設計理念，又以務實作風談行銷概念「注意、理解、購買、忠誠」。

葛萊美頒獎典禮場合，多數人盛裝打扮、西裝革履。但叛逆搞怪的音樂人也不少，來自台中北屯區的李政瀚就是其中之一。

他西裝外套下襯衫不扣，一頭長髮看似沒整理，紮了馬尾就上台。就算領完獎，面對記者攝影機，仍不願正經拍照，擺出歪曲姿勢。

「坦白講，我一直覺得我會得獎。」以得主身分接受中央社專訪，外號「阿瀚」的李政瀚不改搞怪作風，真誠帶點不謙虛。他說自從入圍就有預感，這件「用生命去做」的唱片設計一定會得獎。

今年葛萊美移師拉斯維加斯，頒獎會場與賭場在同一棟建築內，李政瀚開玩笑說：「我們的運氣很好，等一下應該去賭場。」

4月3日星期天，在距離家鄉台灣上萬公里的表演廳裡，李政瀚與23歲的于薇這一對年齡差12歲的師徒，合力為董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的專輯「八歌浪Pakelang」設計包裝，獲得第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。

葛萊美舞台上，翻譯的友人葉紫音用英文說出，「我們來自台灣，一個美麗又愛好和平的國家」。

時間回推5年前，李政瀚仍然是重金屬搖滾樂團「適者生存」的吉他手，5個團員都從高中認識，一路玩樂團到30幾歲。樂團現處於休眠狀態，但李政瀚上台領獎時，手腕上仍掛著「適者生存」的手環。

自嘲「從小屁孩時期就在玩樂團」，李政瀚年過30把事業重心轉向設計，但仍然跟樂團、非主流音樂息息相關，他展開了「用設計推廣非主流樂團」的旅程，一路走向國際樂壇大獎、美國音樂界的最高榮譽。

台中獨立音樂的重要推手「老諾」陳信宏、視覺藝術家布雷克BlackZao是李政瀚「專輯設計的貴人」。因為老諾，李政瀚經常參與唱片包裝設計，這次得獎作品也是老諾牽線，把他介紹給董事長樂團。布雷克則是在設計路上一路帶領李政瀚。

李政瀚花費大半青春歲月的樂團，走猛烈嘶吼的重金屬唱腔路線，帶著強烈的反叛態度；但明道中學綜高部美工科、嶺東科技大學視覺傳達設計系畢業的他，透過視覺設計在做的唱片包裝，出發點卻非常務實。

他說：「串流音樂的時代，實體唱片的存在對樂團來說，扮演著爭取注意的角色。」他談到「注意、理解、購買、忠誠」等幾個行銷概念，唱片包裝的視覺傳達，是最容易吸引到大眾注意的方式，進而產生認識、購買與成為粉絲的幾個階段。

走過樂團路，他的領悟是「我建議樂團，不要只想把音樂做好，要想的是專輯做好之後，如何讓人看見」。一個哲學經典問題說：森林裡一棵樹倒下，沒人聽到的話，它有沒有發出聲音？

對李政瀚來說，在音樂產業裡，專輯讓人聽見之前，更要先被看見。他認為，透過唱片包裝，能音樂作品加值，達到宣傳效果，如果願意投入更高成本，目標報名獎項，還能把效益最大化。

他與于薇投入這張得獎作品的創作時，懷抱的就是一種讓更多人聽到台灣音樂的決心。

他提到，董事長樂團製作這張專輯非常用心，籌備到錄音、混音就花了兩年，歌詞請了阿美族的耆老用族語寫出來，翻譯成英文，「他們想要讓更多人聽到，不只是台灣，他們想要讓全世界更多人聽到」。

李政瀚說，很欽佩董事長樂團把台灣文化向外推廣的心，「我們在設計的部分幫上一點忙，感到很快樂，這也是我們持續創作的動力，為音樂作品帶來更不一樣的價值」。

年輕的搭檔于薇為了做設計，可以不眠不休，一週七天都工作。身為工作室負責人的李政瀚，「用生命去做」的意思等於「用存款去做」。他說為了接音樂專輯的案子，難免要把一些商業案推掉，專輯做完時，戶頭的錢就會少一點，但對設計的熱情推動著他繼續做下去。

以前玩聽覺，現在做視覺，對李政瀚來說這兩個看似不同的創作領域，卻有一個他認為要達到一定境界的共通點。

李政瀚說：「不管做音樂或影像，對事情都要有感受力，你可以吉他彈很爛、歌詞寫得不高竿，但是你一定要去發現，發現值得拿來講的事物、發現對事情的感觸、發現創作的脈絡，把體悟歸納成一句話、一段詞。不管是音樂或設計，多去感受一定會有幫助。」

除了感受力，怎麼在視覺圖像裡面說故事，他透過大量閱讀來培養。這裡的閱讀指的是觀看或聆聽作品。李政瀚提到，這次共同入圍同一獎項的前輩蕭青陽就是他學習的對象。

李政瀚說：「我一直都會看蕭青陽老師的作品，他的作品裡有邏輯，故事性特別強。我看他的作品我就記住了他的故事，他的視覺正好符合他要講的故事，不會譁眾取寵。他的風格一直變，但他的核心沒有變。這是我對他的作品一直都很有感觸的地方。」（編輯：郭中翰）1110407

台灣設計師李政瀚（圖）以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的專輯「八歌浪Pakelang」獲得第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計。在後台拍照時，不改搖滾樂團出身的叛逆風格，不願正經拍照。 （李政瀚提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年4月7日

台灣設計師李政瀚（右2）、于薇（右）與蕭青陽（左2）共同入圍2022年葛萊美最佳唱片包裝設計獎。左1為音樂製作人賴雨辰。李政瀚表示，蕭青陽一直是他學習的對象。（李政瀚提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年4月7日

台灣設計師李政瀚（右）以唱片包裝設計拿下葛萊美獎，他這趟在美國旅程中與街邊的藝術家交朋友，表明自己來自台灣，送給對方搖滾樂團適者生存的手環。（李政瀚提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年4月7日

台灣設計師李政瀚、于薇入圍葛萊美最佳唱片包裝設計，3月底啟程赴美，在友人葉紫音充當翻譯之下，於4月3日在葛萊美頒獎典禮上台領獎。圖為3人在美國旅途中的合照。（李政瀚提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 111年4月7日