李政瀚奪台灣首座葛萊美獎 進美國海關差點被遣返

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台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇（右）奪下第64屆葛萊美獎最佳專輯設計包裝獎，這是台灣首座葛萊美獎座。（美聯社）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）台灣設計師李政瀚以唱片包裝設計拿下台灣首座葛萊美獎，他接受中央社專訪透露，這趟美國領獎之旅不容易，進海關被帶到小房間，被懷疑是騙子，海關人員對他說「你必須回去台灣」。

李政瀚出身重金屬搖滾樂手，現在是台中的然點設計工作室負責人，這次與另一位設計師于薇合作，為董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的專輯「八歌浪Pakelang」設計包裝，獲得第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。

葛萊美獎典禮場合，入場的服裝規範是深色西裝或燕尾服，樂手出身的李政瀚不改反骨性格，西裝外套下的襯衫沒有扣，露出T恤，一頭長髮看似沒整理，只簡單紮了馬尾。他受訪時向記者說，他進美國海關的時候，差點被當成騙子。

李政瀚說，這趟美國之行關關難過、關關過，他過去僅有兩次到美國紐約領取獨立音樂獎（Independent Music Awards）的經驗，同行的于薇更是第一次踏上美國土地。

這屆葛萊美原本辦在1月31日，李政瀚和于薇原本的計畫是跟著2年前曾經來美國的董事長樂團行程，什麼也不用準備。

但後來葛萊美因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延到4月初，董事長樂團因為行程關係無法成行，他和于薇開始自己訂機票，獨立打理租車、住宿、飲食等問題，「一開始真的覺得非常無助」。

到後來訪美行程一件一件搞定之後，加上有英語流利的友人，同樣是音樂人身分的葉紫音隨行翻譯，這趟到美國領取台灣第一座葛萊美獎的漫長旅程才逐漸順利。

影片來源：中央社

李政瀚說，縱使有葉紫音幫忙翻譯，但是他們入境美國進海關時，因為語言隔閡發生困難，差點進不了美國。如果最壞的劇本成真，台灣史上第一座葛萊美獎可能出現頒獎人唱名卻沒人領獎的尷尬狀況。

葛萊美4月3日舉行，李政瀚一行人3月29日從舊金山入境美國。他回憶，就算翻譯同行，入境資料也都準備完善，但是進海關的時候，還是出現溝通上誤會，海關人員把他帶到小房間面談。

在葛萊美的後台受訪，李政瀚聊到與海關人員的對話，已經笑得出來，但言談中仍可感受當時的緊張。

李政瀚說，當時海關人員詢問訪美原因，他出示了葛萊美的相關資料，並表示自己是以包裝設計入圍。結果海關人員卻回他說：「葛萊美是音樂獎，不是設計獎。」

李政瀚表示，他當時急於解釋，越解釋反而變得更可疑，「讓對方覺得這個人怪怪的，是不是在騙人」。後來甚至被帶到小房間面談，海關人員一度跟他說：「你必須回去台灣。」

李政瀚說，幸好後來誤會化解，順利通關，從舊金山到洛杉磯，最後跋涉5小時車程抵達「賭城」拉斯維加斯，與于薇順利站上葛萊美的頒獎台。他很感謝友人葉紫音一路相隨幫忙翻譯，還有美國在地友人與文化部駐洛杉磯台灣書院人員陳逸欣協助。

語言不通的情況下，包括進入葛萊美現場必須要PCR核酸檢驗報告陰性，也是靠葉紫音的幫忙。李政瀚印象深刻，今年清明節就是與于薇在美國吃韓國烤肉度過。

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人生地不熟，有狀況就問人。李政瀚說，這一路上雖然不容易，但也得到許多幫忙，同時他到處以台灣人的身分跟美國人交朋友，發揮國民外交。

李政瀚說，這一趟交了不少朋友。他到洛杉磯的時候，在街邊看到藝術家在作畫，對方大方攀談。李政瀚表示自己來自台灣，結果這個藝術家分享自己曾到台灣的經驗，說很喜歡台灣，送了李政瀚畫展資訊的卡片，李政瀚也回送自己搖滾樂團的手環，意外建立起台美之間的友誼。（編輯：郭中翰）1110407

影片1小時43分57秒至1小時45分56秒為葛萊美最佳專輯設計包裝獎頒獎片段。（影片來源：Recording Academy / GRAMMYs）