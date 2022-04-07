于薇設計魂爆發奪葛萊美 週休半日工作為了好玩

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（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）因為實習得到表現機會，23歲的于薇藉由唱片設計成為台灣首座葛萊美獎得主。她在中央社專訪談到熱愛設計，週休半天、睡眠不足也願意，理由卻頗有年輕人無厘頭「因為好玩」。

台灣設計人才在葛萊美的國際舞台發光發熱，上台高喊來自台灣「一個美麗又愛好和平的國家」。

在台中開「然點設計工作室」的設計師李政瀚與一個實習生合作，抱著「用生命去做」的搖滾樂的熱血靈魂，竟然締造了台灣史上第一座葛萊美獎。

這座葛萊美最佳唱片包裝設計獎，由35歲的李政瀚與23歲的于薇聯名獲得。兩個台灣人年紀差了一輪，卻碰撞出世界等級的驚人火花。

李政瀚在中央社專訪回憶與于薇合作的緣起，「會認識于薇是因為她大學的時候來我工作室實習」。

雖然正值青壯年，但李政瀚已經自認是設計界的老一輩。他稱讚于薇這一代的20歲出頭的設計師，各項能力與創意都已經超越上一輩，「台灣年輕設計師的能量正在爆炸中」。

得獎作品董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的「八歌浪Pakelang」專輯，李政瀚負責構想設計策略，實際的影像創作都由年輕的于薇執行。李政瀚說，于薇透過她擅長的電腦動畫、特效影像，讓作品影像富有生命力。

還戴著牙套的于薇在受訪時回答精簡，大喊自己上台領獎很緊張，受訪怕講不好。記者問到，為什麼熱愛設計？她回答「因為好玩」，回答後嘎然而止，雙方一陣沉默之後，于薇自己笑了出來。

「最有成就感的地方應該是一直去創新。」于薇談到自己對設計的熱愛，開始有自信起來。

她說在這次得獎作品中，她負責歌詞本的圖像設計，使用比較抽象、實驗性的方式製作影像。她突破傳統，一改以往用Photoshop（簡稱PS）平面設計軟體，而用After Effects（簡稱AE）這套用來製作電腦動畫的軟體製作，「用動態的概念去做平面影像」。

于薇說，她的設計專長在於運用不同軟體去創造抽象圖像，這個得獎作品是平面設計，但她期許自己未來在動態影像或互動裝置的設計上有所發揮。

剛從崑山科技大學的視覺傳達設計系畢業，身為葛萊美獎得主的于薇其實還是個社會新鮮人，她提到台灣年輕設計師的優勢時，頗為務實。

于薇說：「年輕人的優勢，學的軟體比較多，還可以長時間工作，一天可以20個小時都在工作，睡覺只睡一下下。甚至可以一週七天都在工作。」她透露赴美領獎之前的3個月，幾乎是週休半日的狀態。

于薇燃燒設計魂，幾乎只要醒著就在電腦前。她正職工作在台北的公司從事商業設計。正常工時之外，她閒暇時間全部拿來接案，做自己有興趣的唱片音樂設計。

這一趟順利赴美領獎，于薇特別感謝目前任職設計公司的老闆讓她請假一個月。在中央社鏡頭前，于薇又展現年輕人的幽默感「講這段可以加薪了」，還說「感謝媽媽拿錢給我出國」。

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于薇經常為獨立音樂、樂團操刀設計，她說自己雖然沒有樂團經驗，但從小就是追星族，一直很想做音樂相關的工作，現在做的唱片設計有如夢想成真。被問到小時候追星的對象，于薇說：「說出來有點恥。」她過去是韓國團體Super Junior的粉絲，後來更愛防彈少年團（BTS）。

最讓于薇驚喜的是，她下午獲得葛萊美得主的身分之後，晚間出席葛萊美的重要獎項及表演節目，她的愛團BTS入圍最佳流行團體，同時是葛萊美的表演嘉賓。幾年前的小粉絲，如今在全美音樂盛典上與偶像共處一室。（編輯：韋樞）1110407