台灣設計師鄭又嶧 英國珠寶奧斯卡獎獲銅牌

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來自台灣的珠寶設計師鄭又嶧，日前在被稱為英國珠寶界「奧斯卡獎」的金匠工藝與設計大賽中，以平面設計作品拿下銅牌。（鄭又嶧提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）來自台灣的珠寶設計師鄭又嶧，日前在被稱為英國珠寶界「奧斯卡獎」的金匠工藝與設計大賽中，以平面設計作品拿下銅牌，他表示，將持續努力，希望在國際舞台發光發熱。

英國金匠工藝與設計大賽Goldsmiths' Craft & Design Council Awards成立於1908年，被稱為珠寶界的奧斯卡。今年大賽主要獎項共有33個，並劃分為平面設計稿、成品設計、成品工藝、成品設計與工藝等4大類，參加者必須是在英國從事設計或使用貴金屬、寶石和其他相關材料的創作者。

大賽頒獎典禮今年2月28日於倫敦金匠大廳Goldsmith Hall舉辦，來自台灣的鄭又嶧，在平面設計稿中的留下你的印記Make your mark項目，獲得銅牌獎，但銀牌與金牌都是從缺。

鄭又嶧告訴中央社記者，他自復興美工畢業後，大學就讀東海大學美術系，接著到倫敦藝術大學時尚珠寶系進修，目前在英國銀匠珠寶培訓中心Bishopsland Educational Trust擔任獨立珠寶以及銀匠設計師。

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鄭又嶧說，他作品設計的是懷錶，講述英國是工業革命的發源地，以懷錶齒輪帶動整個工業革命的開端，以及倫敦地鐵新支線的開幕（伊莉莎白線）和大笨鐘的翻新完成，來慶祝倫敦以及英國女王上任70週年。

鄭又嶧表示，這個大賽在英國是屬於殿堂級別，要與英國貴金屬相關產業競爭，因此很多設計師都想要在這裡留名。台灣以往很少有人在這個比賽得獎，他能夠得到獎項非常開心，也將持續努力，希望在這個舞台發光發熱。（編輯：謝雅竹）1110322