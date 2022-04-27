阿翰首揭校園霸凌往事 同感「弱勢是痛苦的」

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）以「九天玄女」算命阿姨影片再次爆紅的YouTuber阿翰，日前擔任實境節目「我們回家吧2」嘉賓時不僅模仿魂上身，讓主持人曾寶儀笑到哭，他也透露讀書時期曾被霸凌的過往。

節目中，阿翰帶著曾寶儀一起遊走故鄉花蓮，他在花蓮的住處也首度曝光，衣櫃中有各類服裝、飾品、假髮、愛國獎券，阿翰還笑說自己很有品味。

2012年就上台北的阿翰，更被室友兼工作好夥伴張先生爆料其實很散漫，根本就是巨嬰，吃東西常掉屑，東西也常常不見，最近才因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻而被媽媽逼回花蓮。

阿翰帶著曾寶儀回到當年讀書的學校時，他才透露自己曾遭遇校園霸凌，年輕時曾被錯誤對待。阿翰提到，國小3年級時，就發現自己跟別人不一樣，曾是孩子王的他，5年級時發覺男同學都去打籃球，一時之間就沒了朋友，也開始被嘲笑。

阿翰回憶：「最嚴重是國中時期，因為我聲線偏高，只要一講話同學就開始模仿，都會讓我感覺背脊發涼。」談到當時被霸凌，阿翰說著就哭了，認為雖然自己影片中也有戲謔，但腳本會設計得很好，因為他知道「弱勢是很痛苦的」。曾寶儀則在一旁安慰：「你的影片都有溫柔在裡面，被大家接納好快樂。」

對於常扮女生的感覺，阿翰笑說，很爽也覺得很幸福，希望台灣社會有天，大家不需證明什麼就可以做自己。

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在校園中，阿翰還遇到曾教過自己的老師，老師說以前阿翰都在角落把自己藏起來，直到國二女生朋友越來越多，男生就不敢再找阿翰麻煩了，之後他參加社團越放越開。即使現在阿翰在網路上點亮自己，老師還是最喜歡羞澀的阿翰，並語重心長地說：「自己喜歡自己太重要，不是流量造就他，而是他造就自己。」

「我們回家吧2」每週四中午12時在MyVideo上線，每週四晚上10時在三立都會台播出。（編輯：張雅淨）1110427