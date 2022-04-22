藝FUN券快到期 九天玄女姊妹提醒別和財運過不去

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（中央社記者王寶兒台北22日電）文化部推出314萬份藝FUN券，使用期限到4月底。文化部今天搭上網紅阿翰帶動的「九天玄女唯一指定姊妹」算命熱潮，在臉書幽默提醒民眾趕快使用別讓票券過期，別和財運過不去。

文化部表示，藝FUN券發行約314萬份，截至4月22日止，已領券逾283萬份，領券率逾90%，使用金額約13.9億元，使用率約82%。

藝FUN券預算為新台幣16.1億元，發行18.8億元，文化部持續透過「博物館五倍藝FUN送」、「五倍工藝GO 工藝大樂透」等活動，以及簡訊、推播、社群行銷方式鼓勵使用，預計至月底預算執行率可達100%。

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網紅阿翰日前在影片中模仿算命阿姨，台詞「九天玄女唯一指定姊妹」成為各大社群當紅哏。文化部也在臉書粉絲專頁上以插畫描繪最近當紅的算命阿姨、以及網友們認為能帶來財運的日本藝人美輪明宏「合體」現身。

文化部透過臉書表示，天機不可洩漏，人的命運可以掌握，抽到藝FUN券的朋友請注意使用期限不到10天，「現在券不花，下個月沒得花」，並同步呼籲民眾把握五倍券、各部會加碼券最後使用期限，用消費支持台灣。（編輯：張芷瑄）1110422