搭九天玄女熱潮 新北警花拍片宣導540求助手勢

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新北市政府警察局婦幼警察隊21日更新Facebook、IG，放上一段由警花扮演仙姑的影片，藉由趣味手法加強宣導540無聲求助手勢，讓被害人遭遇無法大聲呼救情況時，也能向他人求助。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月21日

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（中央社記者沈佩瑤新北21日電）網紅阿翰扮演「九天玄女唯一指定姐妹」笑翻不少網友。新北市警察局婦幼隊搶搭熱潮，由警花扮演仙姑宣導540無聲求助手勢，讓被害人在無法大聲呼救情況，也能向他人求助。

新北市政府警察局婦幼警察隊今天更新臉書Facebook、IG，放上一段由警花扮演仙姑的宣導影片。

只見一名梳著雙髻的仙姑正在替人問事，接連拋問「你生活是不是有點委屈？」「身體、精神、經濟還是性方面？」「你的另一半對你用強的？」對方卻似乎有難言之隱，於是仙姑鼓勵可以比540無聲求助手勢讓她知道。

警方表示，加拿大婦女基金會在2020年發起「#540無聲求助手勢」，讓被害人在視訊中、不能發聲、被困在車內或被鎖在家中等無法大聲呼救的情況下，也能向他人求助。

警方強調，雖然遇到家暴要打113是宣導老梗，但還是呼籲被害者勇敢撥打，也可以透過540手勢求救。

有網友留言笑挺警方跟得上時事，還有網友誇讚扮演仙姑的警花可愛；因影片最後推薦等COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，可以到台北轉運站走走求「轉運」，也有網友相揪轉起來。（編輯：方沛清）1110421