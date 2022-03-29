世界盃麵包大賽台灣隊勇奪冠軍 國歌響徹全場

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台灣隊29日奪下第11屆「世界盃麵包大賽」冠軍寶座，為台灣首次在此賽事中奪下團體冠軍，意義重大。總統蔡英文也立即傳來賀電，由副代表劉邦治送上（中間右），教練吳武憲（中間左）代表接下。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月29日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電）台灣隊今天勇奪「世界盃麵包大賽」冠軍，為台灣史上首次在這項全球最負盛名的國際麵包賽中登頂。台灣隊成員表示，很開心讓世界看見台灣；讓全世界知道台灣烘焙是第一名。

第11屆「世界盃麵包大賽」（Coupe Du Monde De La Boulangerie）於26日至28日於凡爾賽門展覽中心（Porte de Versailles）舉行。比賽結果今天出爐，台灣隊勇奪世界冠軍，第二及第三名分別為荷蘭與首次參賽的挪威隊。

大會宣布台灣隊得獎瞬間，現場爆出歡呼與掌聲，團隊成員激動相擁，團員與支持者都忍不住感動落淚。接下代表冠軍的金麵包獎座後，主辦單位播放中華民國國歌，音樂響徹全場，團員與支持者也跟著唱。

台灣隊由吳武憲教練帶隊，武子靖、李忠威和徐紹桓師傅分別負責「歐式麵包」、「甜麵包」和「藝術麵包」三大比賽項目。

吳武憲得獎後激動告訴中央社：「我終於讓台灣能夠站在國際舞台，站在全世界發光發亮，讓全世界知道台灣烘焙是第一名。」

台灣在第11屆「世界盃麵包大賽」中作品獲得現場一至好評。本屆大賽主題為「愛」，藝術麵包選「美女與野獸」為主題。做工精細，引許多民眾駐足觀賞，甚至與作品合照。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月29日

台灣作品驚豔、執行確實、團隊默契完美，獲得極大好評。許多工作人員向記者透露，「全場看下來，我最想吃台灣隊的麵包」、「太美了」，甚至請記者協助與作品合照。也有其他國家記者在未公布名次前向中央社說，「台灣一定會贏，你們做得太好了。」

「世界盃麵包大賽」創辦人暨榮譽主席法柏瑞（Christian Vabret）向中央社表示，「我們很幸運看到一個如此熱忱的隊伍，而且很平衡，也就是藝術、麵包、甜麵包，三位選手做工都很優異、平衡。」

法柏瑞說，「同時還研發，讓人看到新產品，在美學上很驚豔。真的很開心他們奪冠，他們實至名歸，因為在背後有深入的研發與練習，才能在這個知名的麵包大賽中奪冠。」

另外，法柏瑞也感謝駐法副代表劉邦治親自出席，並在頒獎前致詞，「這對我們來說意義重大。」

台灣隊這次在國家特色麵包中，採用宜蘭金棗、台南愛文芒果、苗栗大湖草莓，做成果乾帶到法國，再加入西方元素，令人耳目一新。

希臘籍裁判長巴帕多普洛斯（Marios Papadopoulos）則說，所有隊伍都很優秀，「但台灣的團隊感覺很棒，準備充分，知道該怎麼做，準時做完。當你知道該怎麼做，以及知道你想怎麼做時，寶座就是你的了」。

已邁入30年的第11屆「世界盃麵包大賽」29日頒獎。台灣以驚艷作品登上冠軍寶座。由教練吳武憲（左2）帶隊，武子靖（左3）、李忠威（右3）和徐紹桓（中後）師傅，攜手幫台灣烘焙寫下新頁。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月29日

獲獎師傅李忠威表示，「很開心讓世界看見台灣」；徐紹桓說，「這次幫台灣把這個賽制奪下來，算是一個翻篇」；武子靖則說，「很開心，也謝謝幫助過我們的人。」

講到奪冠秘訣，徐紹桓謙虛表示，團隊運氣很好，「遇到兩個很好的隊友」。李忠威則說，所有品項都在標準內，沒有被扣到分，「最後藝術麵包組裝應該讓裁判蠻驚豔的」；武子靖也說，大家執行力都很到位，最後組裝藝術麵包「像一場表演，因為其他隊伍都沒有團隊通力合作完成」。

台灣隊28日出賽當天，選手凌晨4點就起床準備、5點準時開賽。上午時分，50多名台灣民眾手持中華民國國旗等旗幟進場為選手加油打氣。大家屏氣凝神，各隊選手都很專注，要在10個小時內精準製作完成。

有鑒於第一天比賽有隊伍的藝術麵包在組裝過程中倒塌，10小時的心血付之一炬，全場觀眾心碎，教練甚至當場落淚，因此各隊在組裝藝術麵包時氣氛格外緊張。

武子靖賽前向中央社指出，這比賽非同小可，需要全力以赴，三位師傅與教練都在備賽期間暫停正職工作，幾乎每天都練習，每週兩到三次團練，團練都需要兩天時間，全心力投入準備。因此家庭與公司的支持也是關鍵。

今年邁入第30年的世界盃麵包大賽有「烘焙界的奧林匹克」之稱，齊聚全球11個國家代表隊，爭取烘焙界的最高榮耀。（編輯：周永捷）1110329

第11屆「世界盃麵包大賽」台灣隊28日出賽，台灣隊選手沈著冷靜、配合完美，教練也在場邊適時給予建議，選手表示這次合作如同一場表演，是其他隊所沒有的。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月29日

第11屆「世界盃麵包大賽」台灣首奪金牌，評審對於台灣選手的專業以及研發都讚不絕口，團隊默契更是在28日出賽當天發揮得淋漓盡致。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月29日