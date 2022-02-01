台灣茶遠征英日獲獎 製茶師張家齊「茗」揚國際

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）製茶職人張家齊以獨特風味東方美人茶，參加2021英國Great Taste Awards奪2項最高「三星級」殊榮，又以紅茶在日本世界綠茶評比會獲最高金賞獎，讓台灣茶「茗」揚國際。

37歲的張家齊連3年在Great Taste Awards摘星，2019年他的東方美人茶獲「1星級」，夢幻果香紅茶闖入決賽，拿下紅茶組世界冠軍並摘下「3星級」。

張家齊說，賽場上高手雲集，要與200、300年英國知名茶葉公司競爭，他以獨立製茶職人代表台灣拿下大獎，充滿成就感，台灣東方美人茶終於「重返榮耀」，期盼世界再度看見台灣精品茶與精湛製茶工藝。

張家齊回憶，站上頒獎台，首次代表台灣秀出國旗，心中滿滿感動，也曾為「僅獲1星」的東方美人茶感到些許遺憾；他把握賽事期間，在大英博物館前現沖現泡推廣台灣茶，仔細聆聽、記錄人們試喝後評價與意見，再帶這些「大數據」回台灣分析，精益求精發酵烘焙技術。

張家齊隔年再戰，順利抱回「2星」；2021年成功以2款東方美人茶作品，征服評審嚴苛的味蕾，從108國、1萬4113件參賽作品中脫穎而出，在茶葉類最競爭組別「單一莊園茶類」3件最高榮譽「3星級」大獎作品中，包辦其中2座，再次代表台灣締造紀錄。

這2款茶除傳統蜜香，還帶有香檳、玫瑰、蜜桃與甜果香，風味層次豐富，被評審團譽為「東方美人茶作品中的典範」；此外，張家齊以果香紅茶挑戰日本2021世界綠茶評比會，勇奪最高金賞獎，成為賽事史上頭一遭以台灣紅茶獲最高榮譽。

張家齊出身苗栗縣頭份市製茶設備世家，祖父自日治時期就研發製茶機器，也代工製茶。身為第3代，張家齊年輕時無意接手經營茶產業，一心懷抱飛航夢，大學時一口氣打3份工，只為賺取報考機師課程學費，後來雖如願考上機師，但礙於籌措到澳洲累積飛行訓練時數所需約新台幣400萬元經費卡關，只能壓抑夢想。

張家齊說，2015年連鎖飲料業者玫瑰花茶原料被驗出農藥殘留，重挫手搖飲市場，連精品茶產業形象也受波及，他心中一股使命感莫名油然而生，加上當時父親受傷，聽力、體力大不如前，熟悉的老茶農感嘆後繼無人，茶園日漸荒蕪，促使他深刻反思，決定投入鑽研製茶領域，試圖走出台灣茶全新道路。

2歲開始喝茶的張家齊自認喝過各茶山好茶，培養出一定敏銳度。為精進製茶功夫，他深入台灣各茶山「蹲點」，請益前輩、老茶師，持續進修、上課取得認證，甚至買國外廚師如何處理食材的書，試圖揣摩應用在茶葉上，認真蒐集累積的筆記快要半個人高。

家鄉頭份向來是東方美人茶重鎮，張家齊偏好紅茶和東方美人茶，從茶葉採摘，每步驟都可能影響茶的風味、滋味與香氣，特別在烘焙技巧上。他說：「烘茶有如登山，得循序漸進，配合溫度、濕度控制，找出專屬的曲線變化和節奏。」

此外，張家齊說，全球暖化問題越來越嚴重，面對氣候變遷、茶葉原料不穩定困境，「只能不斷努力靠技術撐住品質」。

張家齊表示，台灣茶產業過去難跳脫傳統框架，易淪為惡性競爭，茶農、製茶師須找出個人風格特色，做出市場區隔，才有助於活絡整體茶產業鏈；他以自創品牌勇於朝世界邁步、出國參賽，遠征紅茶主流文化的英國。

張家齊說，台灣茶真的很不錯，「台灣精品茶的存亡就在我們這一代」，製茶辛苦，想找更多夥伴一起擦亮「台灣茶」招牌。（編輯：李明宗）1110201