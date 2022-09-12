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張家齊製茶蟬聯英國大賞3星 作品命名向女王致敬

2022/9/12 19:01（9/12 19:51 更新）
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苗栗製茶職人張家齊以全新東方美人茶作品，參加被譽為「美食界奧斯卡」的英國Great Taste Awards，蟬聯「3星級」最高榮譽，2年內連奪3座最高獎項，也寫下紀錄。張家齊決定將今年獲獎作品命名為Queen's Garden，向日前辭世的英國女王致敬。（張家齊提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月12日
苗栗製茶職人張家齊以全新東方美人茶作品，參加被譽為「美食界奧斯卡」的英國Great Taste Awards，蟬聯「3星級」最高榮譽，2年內連奪3座最高獎項，也寫下紀錄。張家齊決定將今年獲獎作品命名為Queen's Garden，向日前辭世的英國女王致敬。（張家齊提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月12日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗製茶職人張家齊以全新東方美人茶作品，參加譽為「美食奧斯卡」的英國Great Taste Awards，蟬聯「3星級」最高榮譽，將命名「Queen's Garden」向辭世的英國女王致敬。

英國星級美食大賞Great Taste Awards是英國最大且最權威的美食與飲料獎項之一，被譽為「美食界奧斯卡」。張家齊去年以「月神」、「花神」2款東方美人茶作品，一舉囊括兩項「3星級」大獎。

今年賽事有來自全球110個國家、1萬4205組作品參賽，其中，「單一莊園茶組」是世界精品茶葉兵家必爭之組，競爭對手不乏歐洲、英國知名且擁有龐大資源的茶葉公司，張家齊再以全新東方美人茶作品，蟬聯3星級最高榮譽，2年內連奪3座最高獎項，也寫下紀錄。

張家齊今天告訴中央社記者，今年氣候多雨，他特別避開雨天，選擇在非主流採摘期採收茶菁，運用溫、濕度烘焙控制技術進行後續製茶程序，宛如在實驗室中創造出一條全新製作曲線，風味介於去年2支獲獎作品之間，但花香更為飽滿，成功征服500名嚴苛評審的挑剔味蕾。

評審團評語認為，張家齊的作品除了傳統蜜香外，更驚豔於作品帶有香檳、玫瑰花、蜜桃與甜果、麝香葡萄風味的豐富層次表現，入喉後，嘴裡仍有令人感到舒服的細緻茶香餘韻，更譽為「東方美人茶中的典範」。

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張家齊指出，源自台灣客庄的「東方美人茶」能有這樣優雅的名稱，有著百年前英國維多利亞女王品飲後讚嘆不已的美好傳說；有感於英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）日前辭世，他決定將今年獲獎作品命名為「Queen's Garden」向女王致敬。

張家齊也說，繼「月神」、「花神」後，能再次以獨立製茶職人自創品牌打造出「Queen's Garden」，為台灣拿下國際大獎，讓世界看見台灣，讓他更有動力與信心，持續在製茶工藝之路精進，提升台灣茶產業。（編輯：李錫璋）1110912

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