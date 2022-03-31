世界盃麵包賽冠軍隊返台 教練落地採檢陽性轉送專責醫院

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（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）台灣隊29日勇奪「世界盃麵包大賽」冠軍，為台灣史上首次在這項全球最負盛名的國際麵包賽中登頂。代表隊成員今天返台，但教練吳武憲篩檢結果為陽性，由救護車後送專責醫院。

第11屆「世界盃麵包大賽」（Coupe Du Monde De La Boulangerie）於26日至28日於凡爾賽門展覽中心（Porte de Versailles）舉行，台灣隊由教練吳武憲帶隊，「歐式麵包」選手武子靖、「甜麵包」選手李忠威和「藝術麵包」選手徐紹桓皆在各自負責項目中奪下第一，為台灣贏得首座團體冠軍。

代表隊成員教練吳武憲、選手武子靖、李忠威和徐紹桓今天上午搭乘長榮航空BR88班機於7時7分抵達桃園國際機場，並依規定在候機室接受PCR採檢，但因媒體採訪不可接觸入境旅客，隊員也在候機室等候採檢時自行錄影發表得獎感想。

教練吳武憲在影片中表示，選手比賽時非常認真，不負眾望拿下獎項，當下非常感動；「歐式麵包」選手武子靖表示，很高興在比賽中，3人完全展現團隊合作，獲得評審認同；「甜麵包」選手李忠威說，特別感謝喜互惠總經理一直以來的支持，成員們平安回來了；「藝術麵包」選手徐紹桓則感謝賽前支持他們的大家。

桃園國際機場公司特別在入境大廳螢幕電子看板歡迎選手榮歸，長榮航空公司也安排地勤人員舉布條歡迎，但教練吳武憲篩檢結果為陽性，最後直接由機坪搭乘救護車後送專責醫院。（編輯：陳仁華）1110331

第11屆「世界盃麵包大賽」29日頒獎。台灣隊在有「烘焙界的奧林匹克」之稱的賽事中奪冠，作品驚豔現場，實至名歸。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月29日

台灣首次在「世界盃麵包大賽」中奪下團體冠軍，意義重大。總統蔡英文也立即傳來賀電，由副代表劉邦治送上（中間右），教練吳武憲（中間左）代表接下。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月29日

台灣在第11屆「世界盃麵包大賽」的作品獲得現場一致好評。本屆大賽主題為「愛」，藝術麵包選「美女與野獸」為主題。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月29日

台灣隊選手在比賽中沈著冷靜、配合完美，教練吳武憲（右）也在場邊適時給予建議，選手表示這次合作如同一場表演，是其他隊所沒有的。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年3月29日