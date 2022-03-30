台灣柑橘玫瑰果醬獲世界大獎 可望登英國王室餐桌

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（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）南投「玫開四度」食用玫瑰園執行長、果醬達人郭恩綺近日獲英國柑橘果醬大賽「美味雙金獎」肯定。由於比賽贊助商是英國王室食品供應商，每年精選得獎作品銷售，郭恩綺的台灣果醬可望登上王室餐桌。

郭恩綺以「柑橘玫瑰果醬」在「世界原創柑橘果醬大賽」（The World's Original Marmalade Awards & Festival）的「工藝師與小量生產者」類別，與其他3名來自不同國家的果醬工藝師共獲最高榮譽雙金獎。

頒獎典禮26日於英格蘭達拉蔓莊園（Dalemain Mansion）舉行。郭恩綺在臉書表示，受疫情影響，無法前往英國出席典禮，非常遺憾。雙金獎對她「位於台灣中心的小小玫瑰園」來說，是非常非常大的鼓勵。

她說：「聽到評審念出郭恩綺，南投台灣時，內心的激動情緒讓我不禁紅了眼眶。」她透露，包括無花果柑橘醬等其他作品也獲銀獎肯定。

郭恩綺回憶歷年參賽經驗表示，她2021年首次參賽寄出6瓶果醬，共獲一金一銀四銅肯定；今年寄出4瓶，共獲一雙金及三銀。

根據主辦單位官網資料，今年「工藝師與小量生產者」及「餐旅宿業者」兩項競賽類別共有超過3000件作品參賽，參賽者涵蓋澳洲、奧地利、巴西、中國、捷克、日本、黎巴嫩等國。另一項競賽類別「私家自製果醬」將於5月14日公布得獎名單。

「世界原創柑橘果醬大賽」贊助商為歷史超過300年的英國王室食品雜貨供應商「福南梅森」（Fortnum & Mason），總店位於倫敦。

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福南梅森每年精選果醬大賽得獎作品在各零售點上架。2019年奪得雙金大獎的台灣「果醬女王」柯亞，她的作品「橙花金棗黃檸檬果醬」就曾在福南梅森銷售。今年郭恩綺也接獲了訂單。

福南梅森行銷經理龔薩雷茲（Teresa Gonzalez）接受媒體採訪時說，來自日本的得獎作品往往因為使用對英國人而言不尋常的水果而熱銷；循此邏輯，台灣特有的柑橘果醬想必也可吸引目光。（編輯：黃自強）1110330