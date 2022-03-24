台灣插畫家卓霈欣波隆那個展遭中國打壓 要求國名改China Taiwan

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台灣藝術家卓霈欣在義大利波隆那兒童書展舉行個展，且個展就位在入口處，非常搶眼。（圖取自facebook.com/taipeibookfairfoundation）

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（中央社記者王寶兒台北24日電）台灣藝術家卓霈欣去年奪得義大利「波隆那SM國際插畫家大獎」，現於波隆那兒童書展舉行個展，立委黃國書今天指出，昨天卓霈欣的個展遭中國打壓，要求國名更改為中國台灣。

今年由文化內容策進院協助財團法人台北書展基金會推動台灣藝術家前進波隆那書展。立法院教育及文化委員會今天邀請文化部及文策院就「CCC創作集平台改版及其對台漫創作與產業之影響」進行專題報告並備質詢。

黃國書表示，卓霈欣是台灣之光，但昨天台北書展基金會通知，中國外交單位和波隆那當地省政府省長抗議，說卓霈欣作品的國名不得標示Taiwan，要使用China Taiwan，「波隆那主辦單位是覺得這樣很無奈，他們也不希望這樣做，所以折衷方法是國名都塗銷，沒有台灣，也沒有中國」。

黃國書批評中國，過去體育被打壓，現在書展也要被政治打壓。

文化部政務次長李靜慧說，第一時間接獲外館回傳此事，今年卓霈欣個展位於入口處，非常搶眼，引起中國注意，要求標示為中國，書展主席得知此要求後也覺得很不合理，但因為當地省長要求，所以以塗銷方式處理。同時，主辦單位也將其他同為SM大獎的獲獎者（包含義大利籍插畫家）的國籍隱去，是最好的折衷辦法。

台灣藝術家前進波隆那書展。圖為台灣館展區。（圖取自facebook.com/taipeibookfairfoundation）

黃國書表示，中國這樣的手段最為無聊惡毒，「昨天這事件讓我們驚覺中國把政治干預的手伸到文化」，他也要求文化部，面對中國打壓應有具體作為和態度，要和外交部一起宣示立場，並讓義大利了解台灣的立場，「未來文化交流這樣的打壓會層出不窮，希望文化部有對策」。

李靜慧說，目前已和義大利波隆那當地省政府溝通，也和義大利國會議員爭取支持中，文化部會共同和外交部努力，表達立場。

台灣藝術家去年在義大利波隆那書展創下自1988年參賽以來的最佳成績，除漫畫家阿尼默、繪本作家林廉恩分別奪下拉加茲詩類別、故事類大獎，還有卓霈欣首次投稿就奪得波隆那SM國際插畫家大獎。

SM國際插畫家大獎由波隆那書展及西班牙SM基金會設立，宗旨為鼓勵新銳藝術家，卓霈欣去年除得到獎金外，也因此獲得今年在波隆那書展舉行個展的機會，並將由西班牙SM基金會出版繪本作品。

卓霈欣於台北藝術大學動畫系修得學士學位後，赴英國修讀皇家藝術學院視覺傳達與插畫系碩士，畢業後以插畫接案與動畫師身分旅居英國倫敦。（編輯：張芷瑄）1110324

卓霈欣畢業後以插畫接案與動畫師身分旅居英國倫敦。（圖取自facebook.com/taicca.tw）

卓霈欣以石墨媒材創作「樹冠羞避」，連環圖像作品串起一首無言的詩歌，去年贏得義大利波隆那SM國際插畫家大獎殊榮。（卓霈欣提供）