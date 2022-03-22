兩岸議題因俄烏戰爭受矚 以色列媒體關注台灣處境

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（中央社記者賴素芬特拉維夫22日專電）俄羅斯入侵烏克蘭後，以色列媒體對台灣與中國的對立情勢，以及兩岸與俄烏衝突的比較相當關注，日前並以此為標題大幅報導台灣如何看待俄烏戰爭和中國對台威脅。

以色列第2大報「最新消息報 」（Yedioth Ahronot）19日以「侵台恐懼：我不認為我們是下一個，但我們需要做好準備」為標題，大幅報導兩岸議題。

繼耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）2月28日刊登駐以色列代表李雅萍專訪，報導這場戰事對遠東地緣政治的衝擊和台灣如何面對虎視眈眈的中國之後，「最新消息報 」以更大篇幅、更深入報導知名資深外交記者艾契納（Itamar Eichner）專訪李雅萍更多有關台灣軍事、經濟、科技、晶片產業、台美關係及台海情勢等議題。

艾契納說明台灣和烏克蘭還有很多相似之處，就像蒲亭（Vladimir Putin）擔心基輔變得更接近西方一樣，中國也對美國以價值數億美元的武器軍售支持台灣感到憤怒。他引述「紐約時報」因俄烏戰爭刊載對台灣局勢的分析，提到俄羅斯要求從東歐撤出北約部隊與中國抱怨美國加強與東南亞國家聯盟，以制衡中國日益強大的力量，兩者之間有許多相似之處。

對此，李雅萍接受專訪指出：「台灣與烏克蘭在全球經濟與戰略重要性等方面本質上完全不同，我國並不擔心安全情勢，惟須謹慎以對。」另呼籲全球民主國家陣營應團結一致對抗專制極權擴張野心。

報導也指出，俄烏戰爭在台灣受到關注，蔡英文總統成立一個特別工作小組，掌握這場危機及對中美緊張局勢的可能影響。同時總統辦公室日前發表聲明指出，台灣的情況與烏克蘭情況「完全不同」，並呼籲民眾不要被「假新聞」誤導。這些不實訊息意在利用烏克蘭危機試圖影響台灣人民士氣。

針對標題點出的「侵台恐懼」，李雅萍表示：「我不認為我們是下一個，但我們知道戰爭是一件困難的事情。因此，我們需要在經濟和軍事上做好準備」。俄烏戰爭發展情勢使民眾更加警覺，她補充說： 「我們與美國關係密切，但我們致力於自我防衛。」

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報導除了廣泛討論台海情勢、台美友好關係、台灣致力自我防衛、在全球晶片產業鏈居重要地位及台灣防疫成就等議題。並刊登蔡總統出席猶太大屠殺紀念日、巨幅中華民國國旗、外交部捐贈烏克蘭物資及駐以色列代表等照片，有助彰顯台灣捍衛人權及國際合作關懷形象。

最新消息集團（Yedioth Ahronot Group）是以色列最大媒體集團，最新消息報為以國發行量第2大的希伯來文報紙，網路版Ynet也是當地最重要電子媒體，每日瀏覽人數約有500萬人。該媒體集團旗下另有2家電視台及數家雜誌週刊，是以色列最具影響力媒體集團。（編輯：陳惠珍）1110322