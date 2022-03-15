駐以色列代表會晤立陶宛大使 期促進雙方合作

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（中央社記者賴素芬特拉維夫15日專電）駐以色列代表李雅萍日前於特拉維夫會晤立陶宛駐以色列大使安塔納薇切涅（Lina Antanavičienė），期望能在以色列促進雙邊合作，一起推動兩國交流、深化友誼。

透過這次會晤，剛派駐特拉維夫不久的李雅萍向安塔納薇切涅介紹台灣推動的各項兩國經貿交流，以及獎學金計畫。安塔納薇切涅表示，立國政府及民間都很樂見這些交流計畫，相當期待兩國能深化互惠合作。

此外，李雅萍與安塔納薇切涅透過10日的這次會晤，討論如何在以色列共同促進台立友誼茁壯，期待未來駐以色列代表處及立陶宛大使館能強化互動，以及推動相關合作。

針對當前俄羅斯入侵烏克蘭的危機，李雅萍與安塔納薇切涅均指出，民主國家應相互扶持，捍衛民主、自由，共同對抗極權擴張。

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安塔納薇切涅於2019年被派為駐以色列大使。在這之前曾任職4年立陶宛總統的首席顧問和經濟及社會政策組組長。2010到2015年間，擔任立陶宛派駐中國特命全權大使，居留北京5年，期間同時兼任立陶宛駐越南和蒙古大使。這些經歷讓她熟悉亞洲文化和地緣政治，尤其是台海情勢。

與李雅萍會晤後，安塔納薇切涅也在立陶宛駐以色列大使館官方臉書貼上兩人合照和發文說：「這是與台灣新上任的駐以色列代表李雅萍女士的友好工作午餐。能認識志同道合的朋友真是太好了。立陶宛和台灣是世界反威權主義戰場上站在前線的民主國家。在捍衛我們的價值觀同時，我們將深化合作，相互支持。」（編輯：陳惠珍）1110315