駐以色列代表訪醫學中心 探詢台以智慧醫療合作

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（中央社記者賴素芬特拉維夫10日專電）駐以色列代表李雅萍8日拜訪耶路撒冷夏里茲迪克醫學中心說，國際社會在疫情期間與台灣的公衛合作日益增加，盼台灣與以色列深化醫衛關係，探詢智慧醫療產業合作機會。

李雅萍除與院長馬瑞（Ofer Merin）對推動台灣、以色列的醫療與公衛方面合作交換意見，也傳達台灣致力推動參與世界衛生組織的努力。

李雅萍表示，台灣有深厚的醫衛能量，生技產業蓬勃發展，願盡力為全球貢獻。台灣近年對東南亞新南向國家啟動「一國一中心」計畫，鏈結台灣與東南亞國家之間的醫衛合作。

馬瑞指出，台灣與以色列在醫衛技術及科學研究都聞名全球，積極投入國際醫療人道援助，值得相互交流學習，他期待帶領夏里茲迪克醫學中心與台灣各大醫院強化合作。

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夏里茲迪克醫學中心（Shaare Zedek Medical Center）迄今是耶路撒冷最大的醫療中心，提供多元專科醫療服務。

1902年創立之初是以聖經中的「正義之門」一詞命名。醫療中心因應耶路撒冷多樣化人口需求，治療各個種族、宗教和國籍患者。一個多世紀後也成為耶路撒冷希伯來大學 （Hebrew University ）教學醫院，外科、急診、婦幼科、試管嬰兒中心的臨床研究及醫療服務均在以色列具領先地位。（編輯：黃自強）1110310