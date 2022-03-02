以色列謹慎因應烏俄戰爭 三角關係獨特棘手

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（中央社記者賴素芬特拉維夫2日專電）以色列約1/5人口有烏克蘭或俄羅斯背景，它與烏克蘭、俄羅斯關係密切，對烏、俄戰爭謹慎因應，一方面不明確表態譴責俄國，同時運送人道物資給烏克蘭並為移民潮作準備。

蘇聯1991年解體後，約有100萬人由前蘇聯移民到以色列，其中數十萬人來自俄羅斯和烏克蘭，多年來這兩國移民持續增加。目前以色列人中約有1/5有烏克蘭或俄羅斯背景。

隨著俄、烏戰事日趨激烈，以色列扮演的角色也愈趨複雜。在俄軍發動攻勢前，以色列曾對局勢表示擔憂。入侵開始後，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）曾謹慎批評有關襲擊「嚴重違反了國際秩序」。

從2月24日起，以色列幾個大城市分別有數百人上街示威，民眾並且前往俄羅斯大使館抗議。以色列全國各地市政當局也都掛起烏克蘭國旗和支持標語相挺聲援。

俄羅斯裔的伊凡娜（Ivanna，持海報者）於2月28日在烏克蘭駐以色列大使館旁手持「做為俄羅斯人讓我引以為恥」海報，抗議俄羅斯入侵烏克蘭，呼籲「不要有戰爭」。中央社記者賴素芬特拉維夫攝 111年3月2日

然而，以色列2月25日無視美國要求，拒絕在聯合國安全理事會共同發起譴責俄羅斯的提案，以色列代表團也拒絕就此評論。這是耶路撒冷避免在此刻破壞與俄羅斯或烏克蘭密切關係的謹慎作法。

以色列向來與莫斯科和基輔保持良好關係。克里姆林宮2月27日還表示，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）提議為俄、烏進行調解。烏克蘭也早在數月前就呼籲以色列斡旋。

一名以色列官員說，班奈特告訴俄羅斯總統蒲亭 （Vladimir Putin），以色列 「隨時準備根據要求提供協助，幫助解決危機，拉近雙方的距離」。

烏克蘭駐以色列大使科爾尼丘克（Yevgen Korniychuk）2月25日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪表示，烏克蘭總統澤淪斯基（Volodymyr Zelensky）曾要求班奈特調解烏、俄衝突。他說：「我們總統認為，以色列是唯一一個與莫斯科和基輔都有良好關係並且可以提供幫助的民主國家。」

2月28日起以色列逐漸修正對俄羅斯的態度，表示將支持聯合國議案譴責俄羅斯。外交部長拉皮德在記者會中說：「以色列將與絕大多數國家一起，參加投票並支持該決議。」他並說以色列將「站在歷史正確的一邊，並符合其價值觀」。

俄羅斯在敘利亞擁龐大軍事力量，以色列不僅需在敘利亞與俄羅斯共保邊界安全，還需要與俄國有密切軍事合作，以確保伊朗無法在以色列北部邊境布軍築壘。因此拉皮德表明：「以色列一方面與它最大盟友－美國站在一起，但我們的美國合作夥伴明白，某些問題會讓我們不能輕舉妄動」。

拉皮德說，以色列正仔細考量對俄羅斯實施制裁的影響，政府已經組成跨部會委員會，以「審查制裁對以色列經濟和政策的影響」。他同時宣布，3架運送應急設備的飛機將很快飛往烏克蘭，運送的物資包括數千件冬衣、毯子、睡袋、醫療用品、帳篷和淨水設備。

除了地緣政治和軍事考量，以色列豐富的天然氣儲藏和準備向歐洲出口天然氣的計畫，將可減少歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，這是另一個與莫斯科發生衝突的潛在因素。

然而，蒲亭以二次大戰論述作為入侵烏克蘭的藉口，令以色列和國際社會感到不安。烏克蘭總統澤淪斯基是猶太人，蒲亭不合理地將烏克蘭與納粹德國相提並論，讓通常反對在任何情境下使用大屠殺記憶的以色列深感困擾。

當以色列政府小心涉足當前棘手局勢的同時，已有以色列民間團體開始向烏克蘭提供援助。根據The Media Line報導，以色列志願應急組織聯合救援（United Hatzalah）已派出一個15人代表團前往摩爾多瓦（Moldova）與烏克蘭邊境。

醫護人員和一名醫生準備為逃離戰區的人們提供緊急護理。該組織在烏克蘭是常駐機構，在烏曼市（Uman）有 300多名志工。該市是猶太朝聖者的重心，每年猶太新年約有4萬名哈西迪猶太人（Hasidic Jews）前往朝聖。

以色列還可望增加烏克蘭猶太人移民配額。以色列猶太機構（Jewish Agency for Israel）2月26日聲明稱，將在波蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞和匈牙利等國與烏克蘭交界的過境地點開設6個移民處理中心。聲明指出，第一批移民已經抵達波蘭。據該機構稱，由於戰爭持續，預期將出現一波移民潮。（編輯：林憬屏）1110302