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藝術圈制裁俄侵烏 坎城影展：不歡迎俄官方代表

2022/3/2 09:25（3/2 09:54 更新）
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坎城影展主辦單位1日表示，不歡迎俄國代表參加5月的坎城影展。（圖取自facebook.com/festivaldecannes）
坎城影展主辦單位1日表示，不歡迎俄國代表參加5月的坎城影展。（圖取自facebook.com/festivaldecannes）
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（中央社巴黎1日綜合外電報導）坎城影展主辦單位今天表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，他們將不歡迎俄國代表參加5月的坎城影展。

坎城影展（Cannes Film Festival）主辦單位在聲明中說：「坎城影展希望展現對烏克蘭人民的全力支持。」

「我們要為這種令人無法接受的情況發聲，並譴責俄羅斯及其領導人的態度。」

「此事已成定局，除非這場侵烏戰爭能在讓烏克蘭人民滿意的條件下落幕，否則我們不歡迎來自俄羅斯的官方代表團，或與俄國政府有任何關聯者。」

坎城影展主辦方表示，他們要向所有冒險示威、反對侵略烏克蘭的俄羅斯人，以及挺身對抗當今政府的俄國藝術家和電影從業人員致敬。

坎城影展在聲明中補充道：「忠於其始於1939年的反法西斯和納粹（Nazi）獨裁傳統，坎城影展將始終為發聲反對暴力、壓制、不公正的藝術家及電影從業人員服務。」

坎城影展創立於1939年，當時與法西斯主義者掌控的義大利所舉辦的威尼斯影展（Venice Film Festival）較勁意味濃厚。

今年坎城影展訂於5月17日到28日舉行。（譯者；李晉緯/核稿：劉文瑜）1110302

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