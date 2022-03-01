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世界羽球聯盟加入行列 禁俄國與白俄運動員參賽

2022/3/1 23:03
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（中央社吉隆坡1日綜合外電報導）世界羽球聯盟（World Badminton Federation, WBF）高層今天宣布，針對俄羅斯總統蒲亭揮軍入侵烏克蘭，將禁止俄國與盟友白俄羅斯的運動員參加世界羽球聯盟比賽。

俄羅斯入侵烏克蘭後，體壇相繼祭出制裁，國際奧會（IOC）執行委員會建議各運動聯盟禁止俄羅斯與白俄羅斯選手參賽，也禁止兩國官員出席賽事活動。

設在馬來西亞吉隆坡的世界羽球聯盟表示，因應國際奧會的建議，已強化相關措施。

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今天稍早，國際足球總會（FIFA）與歐洲足球總會（UEFA）發出聯合聲明表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國國家隊與各職業隊將不得參加包含今年世界盃在內的各項國際足球賽事，直到「另行通知」為止。

俄羅斯男足代表隊原訂3月24日將在世足資格賽的附加賽出戰波蘭，若獲勝將可在3月29日對上瑞典或捷克，爭取世足會內賽門票。波蘭、瑞典、捷克3隊都已表態抵制，不願與俄羅斯交手。（譯者：林治平）1110301

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