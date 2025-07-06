颱風丹娜絲逼近 馬祖海空運暫停、約2千旅客滯留

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（中央社記者王鴻國連江縣6日電）受到颱風丹娜絲逼近影響，兩馬小三通及往台灣海空航運都暫停，導致約2000名旅客滯留在馬祖。連江縣政府今天表示，待天氣好轉後，將協調加開軍機疏運旅客返台。

連江縣政府今天召開颱風丹娜絲整備會議，受到颱風逼近影響，縣內國中生日前到中國大陸參加「兩馬青少年交流」活動，也受小三通停航影響，共有42名師生滯留福州。

教育處指出，已經請中國大陸馬尾區政府協助，安排學生的吃住及室內活動，教育處也會持續與帶隊老師聯絡，確認學生健康與安全狀況。

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縣府表示，海空運因颱風暫停，初步了解，目前全縣滯留旅客約2000人，經和民航業者召開協調會。因人數超過民航班機單日載客量，待颱風遠離後，將協調8日加開軍機疏運。此外，海象許可狀況下，新台馬輪跟台馬之星船舶也會加開船班疏運。

連江縣交通旅遊局也公告，除了新台馬輪、台馬之星船舶及空運停航外，7日各島間的交通船，除南竿到北竿正常外，南竿到莒光第1、2班停航，第3班視海象而定（當日上午11時前公布），其餘各島航班都停航。（編輯：李錫璋）1140706