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丹娜絲來襲 林保署公告台東海邊漂流木6日起禁撿拾

2025/7/6 17:20
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（中央社記者盧太城台東縣6日電）颱風丹娜絲來襲，台東列入陸上颱風警報範圍，因此農業部林業及自然保育署台東分署今天公告，海邊漂流木6日起停止自由撿拾。

林保署台東分署表示，因中央氣象署於6日發布颱風丹娜絲警報，台東縣列入陸上颱風警報範圍，原先台東分署自113年11月21日開放台東居民徒手自由撿拾漂流木的公告，自即日（6日）起自動失效，請民眾於丹娜絲颱風警報期間及重新公告開放前配合，暫勿撿拾漂流木，以免觸法。

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台東分署表示，台東分署已於6月前完成台東漂流木整備作業及防災聯合演練，各權責機關均已完成防災整備及確認人員機具待命，也將颱風丹娜絲於警報解除後，依分工權責立即啟動漂流木調查，儘速完成具標售價值及貴重木辨識、註記、集運及清理工作，公告漂流木開放自由撿拾日期。

台東分署呼籲民眾，尚未公告開放撿拾前，切勿撿拾以免觸法，如民眾發現有不法情事，請撥打24小時通報專線台東縣民專線1999、林業及自然保育署0800-000-930或撥打110通報。（編輯：陳仁華）1140706

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