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俄羅斯入侵烏克蘭103/300

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助一次看

2022/3/1 17:21（3/1 18:10 更新）
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全球數十個國家紛紛對烏克蘭伸出援手。圖為2月28日志工們在烏克蘭西部城市利沃夫準備人道救援的物資。（美聯社）
全球數十個國家紛紛對烏克蘭伸出援手。圖為2月28日志工們在烏克蘭西部城市利沃夫準備人道救援的物資。（美聯社）
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（中央社巴黎28日綜合外電報導）俄羅斯自24日起攻打烏克蘭，全球數十個國家開始向烏克蘭提供軍事和人道援助，台灣政府亦於28日晚間啟運對烏克蘭的人道救援醫療物資。以下為各國對烏援助概況：

※ 軍事援助部分

● 美國

華府將額外運送3億5000萬美元（新台幣約98億元）的軍事援助給基輔（Kyiv），過去一年來累計援助總額超過10億美元。

● 歐洲聯盟（EU）

歐盟成員國領袖同意運送價值4億5000萬歐元（約新台幣141億元）的武器給基輔，這是歐盟史上頭一次資助購買和交付武器。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，一些國家將運送戰鬥機給烏克蘭人。

● 加拿大

加拿大將運送殺傷性軍事武器、提供基輔5億加幣（新台幣約110億元）貸款，協助烏克蘭自衛。

● 德國

德國打破長久以來不出口武器至衝突地區的禁忌，宣示將運交1000件反戰車武器、500枚「刺針」（Stinger）地對空飛彈、9門榴彈砲給烏克蘭，另將捐贈14輛裝甲車和1萬公噸燃料。

● 瑞典、挪威、丹麥

瑞典也打破中立慣例，運送5000件反戰車武器給烏克蘭；丹麥另將提供2700件；挪威則會運送頭盔、防彈衣和多達2000件M72反戰車武器。

● 芬蘭

中立國芬蘭做出「歷史性」決策，提供武器給烏克蘭，將送出1500件火箭發射器、2500把突擊步槍、15萬發彈藥，以及7萬份戰地口糧。

● 法國

法國已運送防空和數位武器、燃料給烏克蘭。

● 英國

英國政府說會進一步支援烏克蘭，但未說明細節。

● 比利時

比利時表示會再提供烏克蘭2000把自動步槍和200件反戰車武器，以及3800噸燃料。

● 荷蘭

荷蘭國防部表示，將盡快運送200枚刺針飛彈、狙擊步槍和頭盔給烏克蘭。

● 捷克

捷克將送出4000門迫擊砲，以及3萬把手槍、7000把突擊步槍、3000把機槍和100萬顆子彈。

● 克羅埃西亞

克羅埃西亞將送出1600萬歐元的輕兵器和防彈衣。

● 葡萄牙

葡萄牙將提供夜視鏡、防彈背心、頭盔、手榴彈、彈藥和G3自動步槍給烏克蘭。

● 希臘

希臘將運送「防禦裝備」至烏克蘭。烏克蘭境內有大批希臘人，迄今已有10名公民死亡，許多希臘人正身處火線。

● 羅馬尼亞

毗鄰烏克蘭的羅馬尼亞擬開放11所軍醫院收治傷者，羅馬尼亞政府也將運送燃料、防彈背心、頭盔和其他「軍用物資」，價值達300萬歐元。

● 澳洲

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）1日表示，澳洲已承諾投入7000萬澳元（約新台幣14.5億元）資助致命防禦性武器給烏克蘭，包括飛彈和彈藥軍火。

※ 人道援助部分

● 義大利

義大利已立即援助烏克蘭政府1億1000萬歐元，作為「我方支持的具體象徵」。

● 美國和英國

華府宣布將提供5400萬美元的預算，透過非政府組織（NGO）給予烏克蘭更多人道援助；英國擬提供4000萬英鎊（新台幣約15億元）。

● 法國與德國

法國已運送33公噸的援助給人在波蘭的難民，另外33公噸將運抵摩爾多瓦。德國將提供1600萬歐元來援助難民。

● 挪威、荷蘭與丹麥

荷蘭與丹麥政府各將送出2000萬歐元的人道援助；挪威會撥出2億歐元。

● 西班牙

西班牙已承諾將運送20公噸的援助至烏克蘭，當中多半為醫療和防禦裝備，如防彈背心等。

● 以色列與愛爾蘭

以色列表示將送出100公噸的人道援助；愛爾蘭則會提供1000萬歐元的難民援助和醫療補給品。

● 土耳其和希臘

土耳其救災機構將運送3卡車的援助至摩爾多瓦，給當地的烏克蘭難民。紅新月會（Red Crescent）也會提供幫助給逃到羅馬尼亞的民眾。

希臘將透過波蘭運送一批人道援助。

● 奧地利

除了上週提撥的250萬歐元，奧地利還計劃透過烏克蘭境內的國際與奧地利NGO，來分送1500萬歐元的人道援助。

● 波蘭

烏俄戰事發生後，波蘭開放邊界提供8個據點，讓烏克蘭人可逃到波蘭避難無需簽證，並對烏克蘭難民放寬COVID-19限制，不需檢測和隔離等措施。

圖為2月28日烏克蘭難民在波蘭東部一處過境點排隊進入波蘭。（法新社）
圖為2月28日烏克蘭難民在波蘭東部一處過境點排隊進入波蘭。（法新社）

● 台灣

台灣外交部指出，政府28日晚間已啟運對烏克蘭人道援贈醫療物資，第一批27噸藥品、醫療器材在28日深夜啟運飛往德國，將再由適當路線轉交烏克蘭方面使用。

外交部、衛福部及華航工作人員28日晚間參與台灣捐贈烏克蘭人道醫療物資啟運儀式。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月1日
外交部、衛福部及華航工作人員28日晚間參與台灣捐贈烏克蘭人道醫療物資啟運儀式。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月1日

● 韓國

韓國外交部表示，計劃提供1000萬美元的人道援助給烏克蘭，將透過諮詢烏克蘭、鄰近國家政府和國際組織來進行支援。

● 澳洲

總理莫里森表示，澳洲將投入3500萬澳元的人道主義支援給國際組織，為烏克蘭人提供避難所、食物、醫療、飲用水和教育。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110301

（中央社製圖）
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