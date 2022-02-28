蒲亭出兵烏克蘭 刺激德國打破貿易對話外交傳統

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（中央社記者林育立柏林28日專電）俄羅斯總統蒲亭悍然出兵烏克蘭，德國總理蕭茲隨即宣布將大幅擴充軍力，堪稱是德國外交的分水嶺。這個歐陸經濟大國彷彿久夢初醒，在蒲亭的刺激下與過去偏重貿易和對話的對俄政策一刀兩斷。

2月27日星期天，全國人民都在休假，德國國會門口卻升起烏克蘭國旗。朝野黨團全部出席，連最後幾排座位也坐滿，在臨時召開的特別會議討論俄羅斯出兵烏克蘭。

當會議主席介紹坐在旁聽席上的烏克蘭駐德大使麥尼克（Andriy Melnyk）時，全場起立鼓掌，向遭入侵的烏克蘭表達支持，掌聲久久不歇。烏克蘭局勢牽動整個歐洲的安全，德國有必要回應。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在一場堪稱歷史性的演說中，譴責蒲亭（Vladimir Putin）「冷血發動攻擊戰爭」，踐踏歐洲的安全秩序，目的是「讓一個國家從地圖上消失」。

蕭茲說，蒲亭攻打烏克蘭的唯一理由是「烏克蘭人民的自由挑戰他壓迫人民的政權」，烏克蘭被入侵的2月24日這一天是「時代的轉折點」，核心問題是他們是否「允許蒲亭將時光倒轉，回到強權支配世界的19世紀」，或者強大到能制止蒲亭。

隨後，蕭茲宣布德國今年將編列1000億歐元（約合新台幣3兆1500億元）的特別預算強化軍力，德國的國防預算未來每一年也將超過國內生產毛額的2%，以「打造更先進和強大的軍隊」、「捍衛歐洲的民主和自由」。

鑑於第二次世界大戰的慘痛教訓，德國民意向來對軍隊不信任，德國也一直抗拒北約盟國要求提高軍費。在演說中，蕭茲多次提到「蒲亭的戰爭」和「蒲亭的攻擊」，指在可預見的將來蒲亭會繼續威脅歐洲，因此有必要大幅擴充軍備，可說打破了德國根深柢固的和平主義傳統。

德國知名外交專家史派克（Ulrich Speck）分析說，蕭茲不僅切斷與蒲亭交好的前總理施若德（Gerhard Schröder）所建立的德俄友誼傳統，也中止梅克爾（Angela Merkel）努力與俄國維繫的能源夥伴關係，無疑是對俄政策的大轉彎。

他認為，這是美蘇冷戰結束以來，德國第一次接受唯有對抗俄羅斯、而非與俄羅斯合作，才能確保歐洲的安全。從今以後，中東歐地區將成為德國外交的重心，德國總算跨出第一步，在歐洲嚇阻俄國威脅扮演更主動的角色。（編輯：黃自強）1110228