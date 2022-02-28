更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭161/300

蒲亭出兵烏克蘭 刺激德國打破貿易對話外交傳統

2022/2/28 21:33（3/1 10:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國朝野黨團27日全部出席臨時召開的特別會議，討論俄羅斯出兵烏克蘭。（圖取自facebook.com/cducsubundestagsfraktion）
德國朝野黨團27日全部出席臨時召開的特別會議，討論俄羅斯出兵烏克蘭。（圖取自facebook.com/cducsubundestagsfraktion）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林28日專電）俄羅斯總統蒲亭悍然出兵烏克蘭，德國總理蕭茲隨即宣布將大幅擴充軍力，堪稱是德國外交的分水嶺。這個歐陸經濟大國彷彿久夢初醒，在蒲亭的刺激下與過去偏重貿易和對話的對俄政策一刀兩斷。

2月27日星期天，全國人民都在休假，德國國會門口卻升起烏克蘭國旗。朝野黨團全部出席，連最後幾排座位也坐滿，在臨時召開的特別會議討論俄羅斯出兵烏克蘭。

當會議主席介紹坐在旁聽席上的烏克蘭駐德大使麥尼克（Andriy Melnyk）時，全場起立鼓掌，向遭入侵的烏克蘭表達支持，掌聲久久不歇。烏克蘭局勢牽動整個歐洲的安全，德國有必要回應。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在一場堪稱歷史性的演說中，譴責蒲亭（Vladimir Putin）「冷血發動攻擊戰爭」，踐踏歐洲的安全秩序，目的是「讓一個國家從地圖上消失」。

蕭茲說，蒲亭攻打烏克蘭的唯一理由是「烏克蘭人民的自由挑戰他壓迫人民的政權」，烏克蘭被入侵的2月24日這一天是「時代的轉折點」，核心問題是他們是否「允許蒲亭將時光倒轉，回到強權支配世界的19世紀」，或者強大到能制止蒲亭。

隨後，蕭茲宣布德國今年將編列1000億歐元（約合新台幣3兆1500億元）的特別預算強化軍力，德國的國防預算未來每一年也將超過國內生產毛額的2%，以「打造更先進和強大的軍隊」、「捍衛歐洲的民主和自由」。

鑑於第二次世界大戰的慘痛教訓，德國民意向來對軍隊不信任，德國也一直抗拒北約盟國要求提高軍費。在演說中，蕭茲多次提到「蒲亭的戰爭」和「蒲亭的攻擊」，指在可預見的將來蒲亭會繼續威脅歐洲，因此有必要大幅擴充軍備，可說打破了德國根深柢固的和平主義傳統。

德國知名外交專家史派克（Ulrich Speck）分析說，蕭茲不僅切斷與蒲亭交好的前總理施若德（Gerhard Schröder）所建立的德俄友誼傳統，也中止梅克爾（Angela Merkel）努力與俄國維繫的能源夥伴關係，無疑是對俄政策的大轉彎。

他認為，這是美蘇冷戰結束以來，德國第一次接受唯有對抗俄羅斯、而非與俄羅斯合作，才能確保歐洲的安全。從今以後，中東歐地區將成為德國外交的重心，德國總算跨出第一步，在歐洲嚇阻俄國威脅扮演更主動的角色。（編輯：黃自強）1110228

延伸閱讀
因應俄羅斯威脅 德打破禁忌將大幅擴充軍力澤倫斯基率烏克蘭英勇抗敵 扭轉西方對俄羅斯態度柏林10萬人上街反戰 烏克蘭人：憂台灣遭同樣命運烏克蘭駐美大使：俄羅斯投真空彈 欲造成嚴重破壞[影]瑞士罕見打破中立承諾 與歐盟齊步制裁俄羅斯蒲亭侵烏克蘭1天耗5600億 基輔若撐過10天俄國恐須談判傳俄軍錯估情勢蒲亭震怒 缺乏戰術計畫「火箭得省著用」蒲亭不再可信？ 西方：烏俄危機看見其偏執與孤立
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀