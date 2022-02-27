因應俄羅斯威脅 德打破禁忌將大幅擴充軍力

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（中央社記者林育立柏林27日專電）為因應俄羅斯的軍事威脅，德國決定打破禁忌大幅擴充軍力。德國總理蕭茲今天表示，俄羅斯總統蒲亭對歐洲安全造成威脅，強大的武力才能捍衛民主自由。

德國國會今天召開特別會議，討論俄羅斯出兵烏克蘭。儘管是週日，朝野各黨團踴躍出席，當會議主席介紹坐在旁聽席上的烏克蘭駐德大使麥尼克（Andriy Melnyk）時，全場起立鼓掌向遭到入侵的烏克蘭表達支持。

蕭茲（Olaf Scholz）表示，俄羅斯24日入侵烏克蘭這一天是「時代的轉折點」。他譴責蒲亭（Vladimir Putin）「冷血發動攻擊戰爭」，讓自己淪為國際社會的邊緣；靠動用否決權才能阻止聯合國安理會譴責入侵，「這是多大的恥辱」。

蕭茲表示，蒲亭想把時光倒轉，重新恢復19世紀的帝國；與俄羅斯對話，歐洲的安全才可能確保，但在可預見的將來，蒲亭還會繼續對歐洲帶來威脅。

因此他宣布，德國今年將編列1000億歐元（約合新台幣3兆1500億元）特別預算，強化防衛力量和購買軍火，德國的國防預算未來每一年也將超過國內生產毛額（GDP）的2%，以打造更先進和強大的軍隊。

蕭茲強調，德國需要更強大的武力，才能捍衛自己的民主和自由，確保歐洲的和平秩序。

他還說，歐洲需要更先進的武器，因此德國將與歐盟和北大西洋公約組織（NATO）的盟邦合作，購買新一代的戰機和坦克車，並考慮購買美國F-35戰機攜帶核彈。

鑑於第二次世界大戰的慘痛教訓，德國向來抗拒北約盟國要求提高軍費，民意也不支持政府增加國防預算。蕭茲今天宣布將大幅擴充軍力，可說打破過去數十年來的禁忌。（編輯：馮昭）1110227