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俄烏完成新一批換俘行動 包括年輕人及傷患

2025/6/12 21:43
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（中央社烏克蘭切爾尼戈夫12日綜合外電報導）烏克蘭和俄羅斯當局今天證實，雙方已交換新一批戰俘，包括年輕人及傷患。這是根據土耳其和談中敲定、本週的第3次換俘行動。

法新社報導，俄羅斯與烏克蘭本月2日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行第2輪和平談判，雙方在會中同意交換更多戰俘，主要是年齡不超過25歲者及受傷戰俘，並交還1萬2000名陣亡士兵的遺體。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文稱：「今天，我國武裝部隊、國民兵和邊防部隊的戰士們回國了。」

他還說，由於這些軍人傷勢或病情嚴重，「他們都需要醫療救治」。

俄羅斯國防部也在社群媒體Telegram發文證實，「一批俄羅斯軍人已從烏克蘭返回」，這些俄軍目前正在白俄羅斯。

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換俘行動是俄烏雙方在伊斯坦堡舉行第2輪和談之後的唯一具體成果。在談判中，俄方拒絕了無條件停火的要求，並要求烏克蘭放棄大片領土，以及其加入北大西洋公約組織（NATO）的申請。

換俘行動的第1階段於本月9日和10日進行。俄方已於11日歸還在戰鬥中殞命的1212名烏國軍人遺體。（譯者：施施/核稿：洪啓原）1140612

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和平協議談判
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