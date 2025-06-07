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俄羅斯控烏克蘭無限期延後交換戰俘 未落實和談結論

2025/6/7 21:16（6/7 21:28 更新）
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圖為俄羅斯與烏克蘭日前在土耳其和平談判。（Francisco Seco/Pool Photo via 美聯社）
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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄羅斯今天指責烏克蘭無限期延後大規模交換戰俘與士兵遺體的行動。這項行動是兩國本週在土耳其伊斯坦堡舉行和平談判時同意的事項。

法新社報導，俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）在社群媒體發文表示：「烏克蘭方面無預警將接收遺體和交換戰俘的行動雙雙無限期延後。」

莫斯科和基輔的談判代表團2日同意，兩國交換所有傷兵及25歲以下戰俘。這是那場會談唯一具體成果，俄羅斯一再拒絕烏克蘭要求的立即停火。

梅丁思基今天表示，俄羅斯已將1212具烏克蘭士兵遺體送到「交換區」，這是俄方同意交還6000具遺體中的首批。

莫斯科也已提供基輔1份名單，上面列出第1階段換俘將交換的640位戰俘姓名。兩國已同意交換1000多名戰俘，這是俄烏戰爭爆發3年多來規模最大的換俘行動。

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梅丁思基說：「我們敦促基輔嚴格遵守時間表和所有達成的協議，並立即開始交換行動。」

基輔尚未就莫斯科的指控做出回應。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140607

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