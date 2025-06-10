俄羅斯加強報復 大規模空襲基輔與敖德薩

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，烏國首都基輔（Kyiv）與港口城市敖德薩（Odesa）今天凌晨遭到俄羅斯「大規模」無人機攻擊。

綜合法新社與路透社報導，俄羅斯9日發動雙方開戰以來最大規模的無人機攻擊，莫斯科表示這些行動是報復基輔最近在俄國境內大膽攻擊的部分舉措。

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在社群媒體Telegram表示，「待在避難所！針對首都的大規模攻擊仍在持續。」

人在基輔市中心的記者聽到至少十多聲爆炸和槍聲，當時防空部隊正試圖擊落無人機。多個地區的建築物與汽車燃起烈焰，一所學校附近有碎石落下，目前尚未傳出有人員傷亡。

基輔軍事管理機構負責人特卡欽科（Timur Tkachenko）在Telegram表示：「敵方無人機正同時襲擊本市多個地區。住宅建物受損並發生火災，救援人員正在現場搜救。」

另一方面，敖德薩州州長基佩爾（Oleg Kiper）在Telegram寫道：「敵方使用無人機大規模襲擊敖德薩，民用基礎設施遭到破壞並引發火災。」

「俄羅斯襲擊一家婦產科醫院、一間急診病房，還有一些民宅建物。」

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儘管美國努力促成停火，莫斯科仍持續對烏克蘭發動攻擊。

俄烏雙方都否認在這場歷時逾3年的戰爭中以平民為目標，但這場衝突已造成數以千計平民喪生，其中大多數是烏克蘭人。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140610