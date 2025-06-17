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大谷翔平睽違663天登板投球 先發1局掉1分

2025/6/17 10:49（6/17 11:08 更新）
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道奇日籍球星大谷翔平睽違663天後，16日再次登板投球。（共同社）
道奇日籍球星大谷翔平睽違663天後，16日再次登板投球。（共同社）
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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天睽違663天後再次登板投球。他在1局上被聖地牙哥教士敲出兩支安打失掉1分，只投1局就退場。

大谷1局上就被教士第一棒塔提斯（Fernando Tatis Jr.）擊出一壘安打，之後暴投讓對方上到二壘，阿拉耶茲（Luis Arraez）再安打分佔一、三壘，馬查多（Manny Machado）高飛犧牲打送回一分。大谷之後製造兩個滾地球出局，完成1局上的投球。道奇2局上即啟動牛棚。

大谷今天主投1局共用28球，其中16顆好球，最快球速來到時速99.1英里（158.6公里）。他另擔任球隊第一棒，1局下首打席遭三振（譯者：陳亦偉）1140617

#MLB
#大谷翔平
#美國職棒大聯盟
#洛杉磯道奇
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