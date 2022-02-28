澤倫斯基率烏克蘭英勇抗敵 扭轉西方對俄羅斯態度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭面臨近代史上最嚴峻危機，喜劇演員出身的總統澤倫斯基（前右）面對俄羅斯毫無畏懼，扭轉西方對俄羅斯態度。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭的冷血入侵行動邁入第5天。在改變西方對俄政策幅度方面，烏國總統澤倫斯基和這個英勇國家所做的一切，已超越冷戰結束後30年來的多場峰會、政策調整以及西方領袖與俄國總統蒲亭的多次攤牌。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，44歲的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）面臨近代最嚴峻危機時的頑強抵抗，不僅鼓舞了美國和歐洲聯盟，也讓他們感到羞愧，迫使他們走得更遠、更快。

儘管烏克蘭並非北大西洋公約組織（NATO）成員國，無法直接受益於共同防禦協議，但西方國家早已藉著提供武器和彈藥的承諾，在這場代理人戰爭中介入越來越深。

分析指出，華府及其盟友上週仍堅稱，對俄制裁將隨俄方行為升級，現在卻急著針對蒲亭個人採取行動，並將俄國主要銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

在歐洲，德國的轉變意義最為非凡。由新任總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的政府，承諾將國防支出提升至超越北約目標、打破沉默開始向烏國運送武器，甚至還自願關閉其能源命脈北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

與此同時，曾力挺蒲亭的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）決定與歐盟領袖同一陣線，譴責莫斯科的舉動，並表示匈牙利將準備提供烏克蘭人道援助、接收難民；另名與蒲亭關係密切的獨裁者、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也援引1936年簽署的「蒙特魯公約」（Montreux Convention），關閉博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait），形同禁止俄艦進入黑海。

英國先前長期姑息俄國財團老闆在倫敦的洗錢行為，如今首相強生（Boris Johnson）總算宣布，「髒錢在英國沒有容身之處。」

美國前總統川普日前受訪時被問及對蒲亭承認烏東親俄分離主義分子控制的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家的看法，當時他大讚蒲亭「天才」，但他26日也不得不改口，稱澤倫斯基在俄軍入侵後留守基輔很「勇敢」，俄國攻烏令人震驚。

除國際態度出現轉變，澤倫斯基的英雄氣概也觸動了世界各地人們的心，各地出現許多支持烏國的行動。俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）主辦2022年歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）決賽的權利已被取消；一級方程式賽車（Formula One）的俄羅斯大獎賽（Russian Grand Prix）臨時喊卡；美國一些州也正在下架俄羅斯製造的伏特加。

隨著澤倫斯基日益熱切地尋求外援，針對俄羅斯的全球戰線也在上週末顯著加強。外界很難預料到，這位喜劇演員出身的總統，曾經數週一直忽視並淡化美國發出的入侵警告，如今卻搖身一變，成為其國家歷史上能與這一刻相匹配的領袖。

在俄軍入侵前幾天，澤倫斯基的輕蔑態度產生了變化，求助呼聲一次比一次令人心碎。不過，在此之前，他對危機態度保留，這也可能導致許多烏國人民對即將面對的痛苦欠缺準備。

儘管如此，澤倫斯基仍在最嚴峻的情況下，展現出西方國家的核心價值，包括堅定捍衛民主，這證明烏克蘭有資格成為歐盟和北約成員。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）27日接受歐洲新聞台（Euronews）訪問時說：「他們（烏克蘭）是我們的一員，我們希望他們加入。」

澤倫斯基不僅為自己創造傳奇，他挺身對抗暴政的姿態，也讓他與冷戰時期著名異議人士、波蘭團結工聯（Solidarity）領袖華勒沙（Lech Walesa）等人相提並論。他展現出鼓舞人心的領導力，這種領導力在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間相當罕見。

他也與去年8月塔利班攻占喀布爾（Kabul）時倉皇逃離的阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）截然不同。澤倫斯基決心留下來戰鬥到最後一刻，甚至可能與他的人民一起殉國。

「華盛頓郵報」日前引述美烏官員說法報導，先前華府準備協助澤倫斯基撤出基輔，以免遭兵臨城下的俄軍活逮或殺害，但這項提議遭到澤倫斯基拒絕，他還說：「戰鬥發生在這裡。我需要彈藥，而不是逃跑。」

本月27日，澤倫斯基也警告世界各國，儘管他和他的國家處在最前線，但他是為全世界的民主和自由而戰。

報導指出，澤倫斯基迄今的不凡成就只會讓他成為俄方更有價值的目標。莫斯科可能認為，一旦他被俘或被殺，烏克蘭的士氣和抵抗行動就會全面瓦解。然而，最近幾天的證據表明，俄方這種如意算盤顯然並非十拿九穩。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1110228

澤倫斯基（前中）25日上傳自拍影片，拍下他跟重要幕僚仍在首都，戳破他逃離基輔的假訊息。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）