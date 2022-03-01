烏克蘭要求立即加入歐盟 東歐國家強力相挺

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天敦促歐洲聯盟「立即」批准烏克蘭成為會員國。烏克蘭尋求入盟，獲得東歐的歐盟會員國強力支持。

法新社報導，俄羅斯對烏克蘭的侵略行動進入第5天之際，44歲的澤倫斯基在新的影片演說中表示：「我們懇請歐盟透過新的特別程序立即讓烏克蘭入盟。」

「我們的目標是與所有歐洲人團結在一起，最重要的是必須平等共處。我相信這才是公平，也相信這有可能發生。」

他表示，俄羅斯侵犯烏克蘭的頭4天中有16名孩童喪生，另有45童受傷。

波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）今天發推文說：「今日，在烏克蘭人英勇地保衛自身對抗俄羅斯侵略之際，該是立即歡迎烏克蘭加入歐盟的時候。」

他說：「波蘭將為烏克蘭入盟程序提供一切必要援助。」

8個東歐國家的總統也在今天發出公開信，呼籲歐盟會員國立即賦予烏克蘭歐盟候選國地位，並展開會員國資格談判。

法新社提到，尋求加入歐盟的國家通常面臨漫長且複雜的過程，時常需要進行重大改革才能達到歐盟標準。他們也必須證明國家財政正朝著允許他們採用歐元的方向發展。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，任何國家申請成為會員國可能需要「很多年」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的發言人馬莫爾（Eric Mamer）告訴媒體，范德賴恩的意思是烏克蘭「是歐洲國家，我們希望他們加入」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，法國總統府發言人今天在與記者的簡報會中表示，法國願意支持烏克蘭尋求加入歐盟，但「我們必須小心不要做出我們無法兌現的承諾，不僅是對烏克蘭，還有對俄羅斯周邊所有與歐洲關係密切的國家」。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110301

俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊行動。圖為27日一輛俄羅斯裝甲車在烏國第二大城哈爾科夫街上燃燒。（美聯社）