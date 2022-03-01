俄烏戰爭引發台海聯想 2月房市信心指標暴跌

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中央大學台經中心今天發布2月消費者信心指數（CCI）總數為73.19點，降至8個月新低；由於俄烏戰爭引發民眾對於台海危機的聯想，連帶波及對股市、房市信心，「購買房地產時機」指標因而暴跌8.05點。

2月CCI總數為73.19點，較1月下降0.48點，為去年7月以來的最低水準。

進一步觀察CCI的6項分項指標，國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會等3項指標上升；物價水準、投資股市時機、購買耐久財則呈現下降。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，台灣經濟穩健，房市、股市都在相對高檔，支撐民眾對於景氣的看法，「未來半年國內經濟景氣」調查結果為90點，月增0.1點，且為109年3月以來的新高；但近期爆發的俄烏戰事大大影響民眾的信心，衝擊房市及股市的信心指標。

今年1月，「未來半年購買耐久性財貨時機」創下歷史新高紀錄，而中央大學台經中心與台灣房屋合作編列另外一條針對房地產的指標「購買房地產時機」同創歷史新高。

不過，2月上述兩項房市相關指標雙雙下滑，「購買房地產時機」更自1月的歷史高點驟跌8.05點，降至115.1點；2月「未來半年投資股票時機」則為49.7點，月減1.4點。

吳大任分析，台灣與烏克蘭有很多相異之處，但兩岸爭端也有相似點，甚至國外媒體指出台灣非常危險，面臨中國武力犯台的危機；不論房市股市，一旦有戰爭，都會顯著下跌，這次指標走勢顯示信心面已經受到影響。

另外，國內蠢蠢欲動的物價也讓民眾十分煩惱，加深對通膨的預期心理。2月下降幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為30.45點，月減1.65點，創下98年9月以來、12年半的新低紀錄；絕對值愈低，代表民眾愈悲觀，認為物價將會上漲。

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從絕對水準來看，指數低於100為「偏向悲觀」，2月調查有5項子指標皆「偏向悲觀」，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」高於100，偏向樂觀。

2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為111年2月18日至21日，以電話訪問方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2813位台灣地區20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：張良知）1110301