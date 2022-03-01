傳俄對烏使用「炸彈之父」真空彈 威力如小型戰術核武

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圖為1972年美國海軍用於打擊退役艦艇的燃料空氣炸藥爆炸。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃今天指控俄羅斯使用殺傷力驚人的「炸彈之父」，但白宮未證實。這類彈藥威力如同小型戰術核武，美軍當年在阿富汗反恐作戰時也曾動用過。

專家憂心忡忡表示，若俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）決定對烏克蘭使用有「炸彈之父」之稱的熱壓式武器（thermobaric weapons），戰情走向恐將有巨大的轉變。

這類熱壓式武器是現存戰爭武器中最殘酷者之一。

針對瑪卡羅娃（Oksana Markarova）的說法，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）稱她看到相關報告，但並未證實俄羅斯的確使用這種武器。她在記者會說：「如這是事實，那可能會是戰爭罪。」並稱國際組織會對此做出評估，拜登政府也會將此納入與俄方的對話。

俄羅斯駐美大使館並未對此做出回應。

●何謂熱壓式武器

這類彈藥又稱為空爆燃燒彈、真空彈、油氣彈或雲爆彈，可用在各種尺寸的武器，有專為近距離攻擊設計的火箭榴彈，也有可用飛機投放的大型彈藥。威力比傳統炸彈大上許多，燃燒時間也更長，因此會造成更大的破壞力。

這種彈藥爆炸時燃燒周遭空氣，產生致命衝擊波，並讓附近所有人把燃燒的空氣吸入肺部，進而產生嚴重傷害。

●運作方式

典型的空氣燃燒彈有1個獨立的燃料容器，和2個引爆裝置。

第1次引爆時，會讓燃料容器炸開，讓燃料和空氣中的氧氣混合，形成雲狀物。雲狀物會飄向四處，甚至進到建物。

第2次的爆炸會引燃到處充斥的雲狀物，導致巨大的衝擊波。

●歷史

美軍曾在越戰時期用過熱壓式武器，它清出大片叢林，好讓直升機降落，效果比凝固汽油彈更為強大。

美國在阿富汗反恐戰爭時，也曾將熱壓彈投擲在阿富汗的托拉波拉（Tora Bora）山區，以逼出據傳當時躲在當地洞穴裡的賓拉登（Osama bin Laden）。

俄羅斯也曾在20年前的車臣衝突中，使用過這種武器。

●威力

有報導稱蒲亭考慮動用的「空爆熱壓式增強型炸彈」（Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power），最為人熟知的稱號就是「炸彈之父」，爆炸威力相當於44噸TNT炸藥，幾乎等同小型戰術核武，爆炸半徑可達300公尺。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110301