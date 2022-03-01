更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭128/300

傳俄對烏使用「炸彈之父」真空彈 威力如小型戰術核武

2022/3/1 11:27（3/1 13:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為1972年美國海軍用於打擊退役艦艇的燃料空氣炸藥爆炸。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
圖為1972年美國海軍用於打擊退役艦艇的燃料空氣炸藥爆炸。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃今天指控俄羅斯使用殺傷力驚人的「炸彈之父」，但白宮未證實。這類彈藥威力如同小型戰術核武，美軍當年在阿富汗反恐作戰時也曾動用過。

專家憂心忡忡表示，若俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）決定對烏克蘭使用有「炸彈之父」之稱的熱壓式武器（thermobaric weapons），戰情走向恐將有巨大的轉變。

這類熱壓式武器是現存戰爭武器中最殘酷者之一。

針對瑪卡羅娃（Oksana Markarova）的說法，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）稱她看到相關報告，但並未證實俄羅斯的確使用這種武器。她在記者會說：「如這是事實，那可能會是戰爭罪。」並稱國際組織會對此做出評估，拜登政府也會將此納入與俄方的對話。

俄羅斯駐美大使館並未對此做出回應。

●何謂熱壓式武器

這類彈藥又稱為空爆燃燒彈、真空彈、油氣彈或雲爆彈，可用在各種尺寸的武器，有專為近距離攻擊設計的火箭榴彈，也有可用飛機投放的大型彈藥。威力比傳統炸彈大上許多，燃燒時間也更長，因此會造成更大的破壞力。

這種彈藥爆炸時燃燒周遭空氣，產生致命衝擊波，並讓附近所有人把燃燒的空氣吸入肺部，進而產生嚴重傷害。

●運作方式

典型的空氣燃燒彈有1個獨立的燃料容器，和2個引爆裝置。

第1次引爆時，會讓燃料容器炸開，讓燃料和空氣中的氧氣混合，形成雲狀物。雲狀物會飄向四處，甚至進到建物。

第2次的爆炸會引燃到處充斥的雲狀物，導致巨大的衝擊波。

●歷史

美軍曾在越戰時期用過熱壓式武器，它清出大片叢林，好讓直升機降落，效果比凝固汽油彈更為強大。

美國在阿富汗反恐戰爭時，也曾將熱壓彈投擲在阿富汗的托拉波拉（Tora Bora）山區，以逼出據傳當時躲在當地洞穴裡的賓拉登（Osama bin Laden）。

俄羅斯也曾在20年前的車臣衝突中，使用過這種武器。

●威力

有報導稱蒲亭考慮動用的「空爆熱壓式增強型炸彈」（Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power），最為人熟知的稱號就是「炸彈之父」，爆炸威力相當於44噸TNT炸藥，幾乎等同小型戰術核武，爆炸半徑可達300公尺。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110301

延伸閱讀
英媒：俄羅斯不惜重金找傭兵刺殺澤倫斯基波蘭接收大批烏克蘭難民 援烏武器已運抵衛星影像曝俄羅斯軍車綿延64公里 美估近日包圍基輔俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽烏克蘭要求立即加入歐盟 東歐國家強力相挺「媽這太難了」俄軍士兵死前傳訊母親 指部隊無差別攻擊烏克蘭平民[影]烏克蘭戰爭已釀2000平民死亡 第2輪談判將登場烏克蘭官員稱烏俄2日恢復談判 與首輪代表相同制裁蒲亭入侵烏克蘭 歐盟封殺俄官媒禁令生效
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀