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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭132/300

英媒：俄羅斯不惜重金找傭兵刺殺澤倫斯基

2022/3/1 10:57（3/1 13:52 更新）
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英國「泰晤士報」報導，俄羅斯政府已命令潛伏在烏克蘭首都基輔的俄籍傭兵，執行刺殺烏國總統澤倫斯基（圖）的任務。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
英國「泰晤士報」報導，俄羅斯政府已命令潛伏在烏克蘭首都基輔的俄籍傭兵，執行刺殺烏國總統澤倫斯基（圖）的任務。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國「泰晤士報」（The Times）報導，俄羅斯政府已命令數以百計潛伏在烏克蘭首都基輔的俄籍傭兵，執行刺殺烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的任務。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）引述泰晤士報報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）派出2000名至4000名傭兵於今年1月取道白俄羅斯進入烏克蘭；瓦格那集團據信為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）密友普里格津（Yevgeny Prigozhin）所有。

其中約400名傭兵部署在基輔，其餘則被派到親俄分子所掌控的烏東頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）地區。

報導指出，瓦格那集團的獵殺名單上有23名烏克蘭顯要，包括總理史邁海（Denys Shmyhal）和基輔市長克里契科（Vitali Klitschko），澤倫斯基更是頭號目標。

泰晤士報提到，俄羅斯克里姆林宮不惜重金要除掉澤倫斯基政府，但金額不詳。

根據報導，烏克蘭情報機關2月26日一早得知俄方獵殺令後，基輔隨即宣布實施36小時嚴格宵禁，以便掃蕩全市的俄羅斯傭兵。

澤倫斯基2月25日聲稱自己是俄羅斯刺客的「頭號目標」，且「敵方破壞團體」已進入基輔。

烏克蘭昨天同意於今天在白俄羅斯邊境與俄方談判。但泰晤士報報導，瓦格那集團傭兵得到的消息是，蒲亭根本無意與烏克蘭談判；一名親近瓦格那集團的消息人士告訴泰晤士報，這場會談只不過是「障眼法」。

澤倫斯基昨天也在影片中說：「我並不真的相信這場會談會有結果，但讓他們試試看吧。這樣烏克蘭公民就不會質疑身為總統的我沒嘗試過阻止這場戰爭，即使機會渺茫。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110301

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