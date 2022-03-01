澤倫斯基籲全球禁航抵制俄貨 嚴懲俄入侵烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲全球禁止俄羅斯飛機和船隻通行，以嚴懲俄羅斯攻擊他的國家。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天呼籲全球禁止俄羅斯飛機和船隻通行，以嚴懲俄羅斯攻擊他的國家。據CNN報導，澤倫斯基表示，現在買俄國貨等於是為殺人埋單。

法新社報導，澤倫斯基在臉書上表示：「我們必須禁止此國進入所有港口、所有運河和世界上所有機場。」

美國有線電視新聞網（CNN）提到，澤倫斯基在臉書訊息中說：「必須立即遏阻有飛彈、炸彈和大砲的邪惡武裝，在經濟上予以毀滅性打擊。為證明人類能夠自我防衛，（國際社會）有必要考慮對俄羅斯飛彈、飛機和直升機完全關閉空域。」

他還說：「一個對平民犯下罪行的國家不能是聯合國安全理事會一員。世界上所有港口、運河、機場都必須對這樣的國家關閉大門。這樣的國家不應該以能源出口進帳數以千億計美元。現在買俄國貨等於是為殺人埋單。」

路透社報導，澤倫斯基在影片演說中沒有具體說明如何及由誰實施禁航區。他說，俄羅斯自2月24日開始入侵烏克蘭以來，過去5天發動56次火箭攻擊，並發射113枚巡弋飛彈。

澤倫斯基指控俄羅斯犯下戰爭罪，應交由國際法庭審判。

他說，俄方今天與烏克蘭官員在白俄羅斯進行第一輪會談期間，持續轟炸烏克蘭城市。

「我相信俄羅斯正企圖以此明顯方式施加壓力。別浪費時間了，我們不接受這樣的策略。當一方不在談判之際以火箭砲打另一方時，才會有公平談判。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110301