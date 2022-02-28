歐盟挺烏克蘭抗俄羅斯 但接納為會員國需多年

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）俄羅斯進軍烏克蘭以來，歐洲聯盟祭出金融制裁、提供武器以及禁止俄媒宣傳等措施，但在烏克蘭多次疾呼加速成為歐盟會員議題上，歐盟外長波瑞爾今天表示成為會員需要很多年。

俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭，據烏克蘭國防部方面表示，估計俄軍已損失約4300名兵力，另有約146輛戰車、27架戰機和26架直升機遭摧毀，攻勢似並不順利，而今天烏克蘭與俄羅斯代表在與白俄羅斯的交界展開談判。

烏克蘭政府長年經濟疲弱，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在2019年當選後即訪問布魯塞爾，表達烏克蘭希望加入歐盟，但由於烏克蘭加入歐盟等於西方勢力範圍延伸至俄羅斯門口，恐牽一髮而動全身，再加上烏克蘭本身也需改善法治及金融制度，因此歐盟對此議題過往多趨謹慎。

但在俄羅斯持續進軍烏克蘭之際，歐盟為對抗俄國，除祭出金融制裁、提供武器以及禁止俄媒宣傳等措施，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）2月27日表示歐盟與烏克蘭在能源等領域密切合作，烏克蘭是歐洲的一員，希望烏克蘭加入，但沒說是短期內加入還是長期目標。

今天波瑞爾（Josep Borrell）在出席歐盟國防部長會議前則較清楚表態，表示這項議題不在今天討論清單上，歐盟眼前有更實際的事務必須處理，他說，成為會員需要很多年，歐盟為在接下來的數小時有許多工作要做出決定。

但波瑞爾表示，烏克蘭顯然有歐洲人的觀點，但現在歐盟必須與侵略作鬥爭。不能讓一個強大的國家以武力入侵鄰國。

不過，歐洲議會為展示對烏克蘭的支持，近日可能提出一項決議案，呼籲歐盟給予烏克蘭歐盟候選國地位，以及讓烏克蘭融入歐洲單一市場。（編輯：黃自強）1110228